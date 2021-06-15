15 Haziran 2021, Salı
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den Radamel Falcao itirafı!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması geldi. Cengiz, "Falcao transferinden pişmanım" dedi. (GS spor haberleri)
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklama geldi.
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"Bizi üzen transfer Falcao, açık ve net. En tartışılan transfer Falcao! Daha F harfi ortada yoktu, menajerleri iyi çalıştı sosyal medyada. Zaten sosyal medyada menajer savaşları var. Helal olsun.
Falcao transferi şimdi önüme gelse, daha sıkı pazarlık ederim."
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