15 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den Radamel Falcao itirafı!

Cengiz'den Falcao itirafı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 Giriş Tarihi: 15.06.2021

Son dakika spor haberleri: Başkanı 'den flaş açıklaması geldi. Cengiz, "Falcao transferinden pişmanım" dedi. ( haberleri)

Son dakika spor haberleri: Başkanı 'den flaş açıklama geldi.

İŞTE O SÖZLER

İŞTE O SÖZLER;

"Bizi üzen transfer , açık ve net. En tartışılan transfer Falcao! Daha F harfi ortada yoktu, menajerleri iyi çalıştı sosyal medyada. Zaten sosyal medyada menajer savaşları var. Helal olsun.

Falcao transferi şimdi önüme gelse, daha sıkı pazarlık ederim."

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