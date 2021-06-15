Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fatih Terim sözleri! "Haysiyetliymiş imzalamadı"
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 19 Haziran'da gerçekleşecek olan başkanlık seçimi öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Ben Fatih Terim varken, asla ikinci bir teknik direktör ismini ağzıma almadım. Hocasız olmamızı doğru bulmuyorum ancak yeni hoca kararını yeni yönetime bıraktım. Ben Okan Buruk ile hiçbir zaman görüşmedim." dedi. (GS spor haberleri)
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 19 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesi gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"TEKNİK DİREKTÖRÜ YENİ YÖNETİME BIRAKTIM"
"Ben Fatih Terim varken, asla ikinci bir teknik direktör ismini ağzıma almadım. Hocasız olmamızı doğru bulmuyorum ancak yeni hoca kararını yeni yönetime bıraktım. Ben Okan Buruk ile hiçbir zaman görüşmedim. Mustafa Denizli arkadaşım. Fenerbahçe'ye gidince bozulmuştum.
Fatih Terim bana düşmanım dedikten sonra ben bir daha onunla çalışmam. Daha sonra yanlış anladın beni deseydin olay düzelirdi. Bir şeye alındıysan ara beni sor. Neden kamuoyuna açıklıyorsun. Ben buna yanıt vermezsem başkanlık makamı biter. Fatih Hoca'ya da zararı olur. Ben ayın 1'ine kadar bekledim. Feshetmedim.
Fatih Terim de opsiyonu imzalamadı. O da düşünceli bir davranış. Teşekkür ederim."
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