15 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fatih Terim sözleri! "Haysiyetliymiş imzalamadı"

Mustafa Cengiz: Haysiyetliymiş imzalamadı
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 Giriş Tarihi: 15.06.2021

Son dakika spor haberleri: Kulübü Başkanı , 19 Haziran'da gerçekleşecek olan başkanlık seçimi öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Ben varken, asla ikinci bir teknik direktör ismini ağzıma almadım. Hocasız olmamızı doğru bulmuyorum ancak yeni hoca kararını yeni yönetime bıraktım. Ben ile hiçbir zaman görüşmedim." dedi. ( haberleri)

Başkanı 19 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesi gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TEKNİK DİREKTÖRÜ YENİ YÖNETİME BIRAKTIM"

"Ben varken, asla ikinci bir teknik direktör ismini ağzıma almadım. Hocasız olmamızı doğru bulmuyorum ancak yeni hoca kararını yeni yönetime bıraktım. Ben ile hiçbir zaman görüşmedim. arkadaşım. 'ye gidince bozulmuştum.

Fatih Terim bana düşmanım dedikten sonra ben bir daha onunla çalışmam. Daha sonra yanlış anladın beni deseydin olay düzelirdi. Bir şeye alındıysan ara beni sor. Neden kamuoyuna açıklıyorsun. Ben buna yanıt vermezsem başkanlık makamı biter. 'ya da zararı olur. Ben ayın 1'ine kadar bekledim. Feshetmedim.

Fatih Terim de opsiyonu imzalamadı. O da düşünceli bir davranış. Teşekkür ederim."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Flaş Belhanda sözleri! Flaş Belhanda sözleri!
Cengiz'den Beşiktaş sözleri! Cengiz'den Beşiktaş sözleri!
O futbolcu için flaş sözler! O transferden pişmanım O futbolcu için flaş sözler! "O transferden pişmanım"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör