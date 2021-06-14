Son dakika transfer haberleri: Orta sahaya iki aday! Galatasaray fiyat istedi

5 MİLYON EURO VERECEK

Bununla birlikte bir iddia da Tunus'tan geldi. Galatasaray'ın Ben Romdhane için harekete geçtiği bildirildi. Tunus basınından La Presse'te yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Romdhane için 5 milyon euro'yu gözden çıkardı. Esperance'nin resmi teklif beklediği de ifade edildi.

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