Son dakika transfer haberleri: Orta sahaya iki aday! Galatasaray fiyat istedi
Sezonu 2. sırada bitiren ve şampiyonluğu averaj farkıyla kapatan Galatasaray, yapacağı takviyelerle birlikte gelecek sezon kadrosunu daha güçlü bir hale getirip şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. 19 Haziran'da seçime gidecek sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahaya direkt ilk 11'de oynayabilecek bir futbolcu arayan Aslan, iki transfer birden yapacak. İşte o isimler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. 19 Haziran'daki seçime karşılık kadrosuna Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk gibi isimleri katan sarı-kırmızılılar boşalan orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvadı.
BRAGA'DAN FİYAT İSTEDİ
Fotomaç'ın haberine göre; Başkanın belirlenmesi sonrasında bombaları patlaması beklenen sarı-kırmızılıların Braga'dan Libyalı Ali Muhammet Al Musrati'yi istediği ifade edildi. Abola'nın iddiasına göre; Benfica'nın da listesinde yer alan 25 yaşındaki ön libero için Galatasaray'ın fiyat sorduğu belirtildi.
5 MİLYON EURO VERECEK
Bununla birlikte bir iddia da Tunus'tan geldi. Galatasaray'ın Ben Romdhane için harekete geçtiği bildirildi. Tunus basınından La Presse'te yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Romdhane için 5 milyon euro'yu gözden çıkardı. Esperance'nin resmi teklif beklediği de ifade edildi.
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