14 Haziran 2021, Pazartesi
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Galatasaray'a transferde yeni stoper! Johan Elmander bizzat izledi
Gelecek sezon stoper hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, aradığı ismi Finlandiya'da buldu. Sarı-kırmızılılar adına Kuzey ülkelerindeki oyuncuları izleyen Johan Elmander, Danimarka-Finlandiya maçında Daniel O'Shaughnessy'i bizzat istedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray için Kuzey Avrupa ülkelerinde oyuncu izleyen Johan Elmander, Parken'da oynanan Danimarka Finlandiya maçını izledi. Christian Eriksen'in yaşadığı dramatik olay nedeniyle herkesin yakından takip ettiği karşılaşmada, Fin takımının stoperi Daniel O'Shaughnessy'yi mercek altına aldı.
Fotomaç'ın haberine göre; Danimarka akınlarını güçlü hamleleriyle bertaraf eden sol ayaklı İrlanda asıllı oyuncunun tarzını beğendi. Elmander'in, 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili, sarı-kırmızılı kulübe kapsamlı bir rapor sunacağı ifade edildi.
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