Fotomaç'ın haberine göre; Danimarka akınlarını güçlü hamleleriyle bertaraf eden sol ayaklı İrlanda asıllı oyuncunun tarzını beğendi. Elmander'in, 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili, sarı-kırmızılı kulübe kapsamlı bir rapor sunacağı ifade edildi.

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