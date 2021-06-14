14 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'a transferde yeni stoper! Johan Elmander bizzat izledi

Gelecek sezon stoper hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, aradığı ismi Finlandiya'da buldu. Sarı-kırmızılılar adına Kuzey ülkelerindeki oyuncuları izleyen Johan Elmander, Danimarka-Finlandiya maçında Daniel O'Shaughnessy'i bizzat istedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'a transferde yeni stoper! Johan Elmander bizzat izledi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.06.2021

için Kuzey Avrupa ülkelerinde oyuncu izleyen , Parken'da oynanan maçını izledi. 'in yaşadığı dramatik olay nedeniyle herkesin yakından takip ettiği karşılaşmada, Fin takımının stoperi Daniel O'Shaughnessy'yi mercek altına aldı.

Galatasaray'a transferde yeni stoper! Johan Elmander bizzat izledi

Fotomaç'ın haberine göre; Danimarka akınlarını güçlü hamleleriyle bertaraf eden sol ayaklı İrlanda asıllı oyuncunun tarzını beğendi. Elmander'in, 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili, sarı-kırmızılı kulübe kapsamlı bir rapor sunacağı ifade edildi.

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