Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Al Musrati, Daniel O'Shaughnessy, Sergio Ramos... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da seç,m heyecanı yaşanırken, Fatih Terim'in geleceği de belirsizliğini koruyor. Ancak sarı kırmızılı ekipte transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağlayan Aslan, Al Musrati, Daniel O'Shaughnessy, Sergio Ramos gibi isimleri de listesine ekledi. İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler... (GS haberleri)

Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren Faith Terim'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...

BATUHAN KÖR Bursaspor'un genç forveti, Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ın da radarına girdi. Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Batuhan Kör için Bursaspor ile temaslar başladı.

İSMAİL ÇOKÇALIŞ Galatasaray, Bursaspor'dan Batuhan Kör dışında İsmail Çokçalış ile de ilgileniyor. Bursaspor'un iki oyuncu için 2 milyon Euro'nun üzerinde bonservis beklediği iddia ediliyor.

SOFYAN AMRABAT Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak Galatasaray, opsiyonunu kullamayacağı Etebo yerine Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'ı transfer etmek istiyor.

ALEX MORENO Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan Galatasaray'da sıra Alex Moreno'ya geliyor. Sarı kırmızılı ekip son pürüzleri giderirken, futbolcunun önümüzdeki hafta imza atması bekleniyor.

ALI MUHAMMET AL MUSRATI Orta saha için mutlaka transfer gerçekleştirecek olan Aslan'ın Braga'dan Libyalı Ali Muhammet Al Musrati'yi istediği ifade edildi. Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcu için Braga'ya fiyat sordu.

DANIEL O'SHAUGHNESSY Galatasaray adına futbolcu izleyen Johan Elmander, Danimarka-Finlandiya maçında Daniel O'Shaughnessy'i izledi. Elmander, futbolcu hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayarak mevcut veya yeni yönetime sunacak.

MOHAMED ALİ BEN ROMDHANE Tunus basınından flaş bir iddia geldi. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Ben Romdhane için Galatasaray devreye girmişti. Yapılan teklifi duyuran Tunus basını, Galatasaray'ın futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığını yazdı.