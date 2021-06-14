14 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Stopere bomba iddia! Sergio Ramos...

Stopere bomba iddia! Sergio Ramos...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.06.2021

İspanya Milli Takımı ve 'in efsane oyuncusu 'un eflatun-beyazlılarla sözleşmesi sona erdi. Deneyimli yıldız 3 yıllık sözleşme isterken, Madrid ekibi 1 yıllık mukavele önerdi. Transferde ise bomba bir iddia ortaya atıldı ve 34 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray'ın da istediği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri ( spor haberi)

ile arasında sonu gelmeyen bir sözleşme yenileme süreci yaşanıyor. İspanyol ekip kaptana, son olarak 1 yıllık sözleşme ve 6 milyon euro teklif etti. 34 yaşındaki yıldız oyuncu, eğer 3 yıllık sözleşme olursa 6 milyon euro'ya oynamak istediğini söyledi.

Bu ortamda Radio 'da ilginç bir iddia ortaya atıldı. Başarılı futbolcuyu, Sevilla'nın transfer etmek istediği belirtilirken karşısında güçlü bir rakip olduğu da dile getirildi. Programda, "Galatasaray da Sergio Ramos'u Osmanlı topraklarına götürmek istiyor" denildi.

Sergio Ramos'un menajerinin birçok takıma oyuncu için haber yolladığı belirtilirken Galatasaray'ın da bu takımlardan birisi olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibin şu aşamada yıldız oyuncuyla ilgili bir tasarrufunun söz konusu olmadığı belirtildi.

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