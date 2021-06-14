14 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Henry Onyekuru Galatasaray'ı bekliyor!

Onyekuru Cimbom'u bekliyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.06.2021

Galatasaray, devre arasında kiraladığı Henry Onyekuru'nun 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadı. Nijeryalı yıldız kulübü ile görüşerek sarı-kırmızılılardaki seçimi beklemesini rica etti. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'la kiralık anlaşması sona eren Onyekuru'nun aklı yine sarıkırmızılı takımda... Yönetimin, satın alma opsiyonunu kullanmama kararı alması nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Nijeryalı yıldız, ile hemen temas kurdu. Sportif direktör Paul Micthell'le görüşen Henry Onyekuru, 19 Haziran'daki seçime gidecek Galatasaray'ın beklenmesi ricasında bulundu.

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