Henry Onyekuru Galatasaray'ı bekliyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da arayışlar hız kazandı. Yeni sezon öncesi orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, adı Fenerbahçe ile de anılan Ben Romdhane'yi gündemine almıştı. Tunus basını, sarı-kırmızılılar Romdhane için yaptığı teklifi açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)