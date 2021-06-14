14 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Emre Mor için flaş Galatasaray iddiası!

Kampa davet edilmedi! Yeni takımı...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.06.2021

Son dakika transfer haberi: Bir dönem 'da forma giyen için flaş transfer iddiası ortaya çıktı. takımı , milli futbolcuyu hazırlık kampına götürmeme kararı alınca 23 yaşındaki futbolcunu adı Galatasaray ile anılmaya başladı. ( haberleri)

medyasından çarpıcı iddia geldi. 'in haberine göre 'da forma giyen 'a kulübü hazırlık kampına davet edilmeyeceğini söyledi. Bu açıklama sonrasında İspanyol medyasından genç yetenek ile ilgili transfer iddiası ortaya atıldı. Habere göre Emre Mor'un yeniden 'ye döneceği ve ile anlaşacağı belirtildi. Emre Mor geçen sezon 'da 11 maçta forma giydi ve 498 dakika görev aldı. Skora katkı sağlayamadı.
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