14 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika transfer haberi: Emre Mor için flaş Galatasaray iddiası!
Son dakika transfer haberi: Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Emre Mor için flaş transfer iddiası ortaya çıktı. İspanyol takımı Celta Vigo, milli futbolcuyu hazırlık kampına götürmeme kararı alınca 23 yaşındaki futbolcunu adı Galatasaray ile anılmaya başladı. (GS spor haberleri)
İspanyol medyasından çarpıcı iddia geldi. Takvim'in haberine göre Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'a kulübü hazırlık kampına davet edilmeyeceğini söyledi. Bu açıklama sonrasında İspanyol medyasından genç yetenek ile ilgili transfer iddiası ortaya atıldı. Habere göre Emre Mor'un yeniden Türkiye'ye döneceği ve Galatasaray ile anlaşacağı belirtildi. Emre Mor geçen sezon La Liga'da 11 maçta forma giydi ve 498 dakika görev aldı. Skora katkı sağlayamadı.
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