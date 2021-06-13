Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Hidemasa Morita, Mohamed Ali Ben Romdhane, Sofyan Amrabat... | GS haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Sezonu 2. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, seçim gündemi dışında transferde de hareketli günler yaşıyor. Sarı kırmızılı ekibin transfer listesine yeni isimler de eklendi. Hidemasa Morita, Mohamed Ali Ben Romdhane, Sofyan Amrabat gibi isimler Aslan'ın listesine giriş yaptı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)
Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren Faith Terim'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...
ALEX MORENO
Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan Galatasaray'da sıra Alex Moreno'ya geliyor. Sarı kırmızılı ekip son pürüzleri giderirken, futbolcunun önümüzdeki hafta imza atması bekleniyor.
MARTIN ERLIC
Galatasaray'da gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Martin Erlic, Galatasaray'ın gündemine gelen isimler arasında yer alıyor. Luyindama'nın satılma ihtimali, Ryan Donk'un sözleşmesinin bitmesi gibi sebepler, sarı kırmızılı ekibi stoper transferi için harekete geçirdi.
JEFFERSON LERMA
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon da ilgilendiği Jerfferson Lerma, kulübüne rest çekti. Yıldız futbolcu Galatasaray'dan gelen teklifin değerlendirilmesini istiyor.
RYAN BERTRAND
Galatasaray'da Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi ile yollar ayrıldı. Sol beke en az 2 futbolcu transfer edecek olan Aslan, Southampton ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki İngiliz yıldızla birçok Premier Lig takımı ilgileniyor.
SOFYAN AMRABAT
Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak Galatasaray, opsiyonunu kullamayacağı Etebo yerine Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'ı transfer etmek istiyor.
ARNAUD NORDIN
Saint-Etienne ile sözleşme uzatma görüşmeleri yapan Arnaud Nordin için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin deverede olduğu iddiası futbolcunun yakın çevresi tarafından yalanlandı.
MOHAMED ALİ BEN ROMDHANE
Tunus basınından flaş bir iddia geldi. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Ben Romdhane için Galatasaray devreye girmişti. Yapılan teklifi duyuran Tunus basını, Galatasaray'ın futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığını yazdı.
HIDEMASA MORITA
Orta saha arayan Galatasaray, Japon ön libero Hidemasa Morita için devreye girdi. Futbolcu için menajerler aracılığı ile görüşmeler yapılacak.
FERNANDINHO
Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Fernandinho için sarı kırmızılı ekibin 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtiliyor. Fernandinho geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 35 maça çıktı.
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