13 Haziran 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Hidemasa Morita, Mohamed Ali Ben Romdhane, Sofyan Amrabat... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Sezonu 2. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, seçim gündemi dışında transferde de hareketli günler yaşıyor. Sarı kırmızılı ekibin transfer listesine yeni isimler de eklendi. Hidemasa Morita, Mohamed Ali Ben Romdhane, Sofyan Amrabat gibi isimler Aslan'ın listesine giriş yaptı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Hidemasa Morita, Mohamed Ali Ben Romdhane, Sofyan Amrabat... | GS haberleri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.06.2021

Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren Faith Terim'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Hidemasa Morita, Mohamed Ali Ben Romdhane, Sofyan Amrabat... | GS haberleri

ALEX MORENO

ve 'ü kadrosuna katan Galatasaray'da sıra 'ya geliyor. Sarı kırmızılı ekip son pürüzleri giderirken, futbolcunun önümüzdeki hafta imza atması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Hidemasa Morita, Mohamed Ali Ben Romdhane, Sofyan Amrabat... | GS haberleri

MARTIN ERLIC

Galatasaray'da gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. , Galatasaray'ın gündemine gelen isimler arasında yer alıyor. Luyindama'nın satılma ihtimali, Donk'un sözleşmesinin bitmesi gibi sebepler, sarı kırmızılı ekibi stoper transferi için harekete geçirdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Hidemasa Morita, Mohamed Ali Ben Romdhane, Sofyan Amrabat... | GS haberleri

JEFFERSON LERMA

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon da ilgilendiği Jerfferson Lerma, kulübüne rest çekti. Yıldız futbolcu Galatasaray'dan gelen teklifin değerlendirilmesini istiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Hidemasa Morita, Mohamed Ali Ben Romdhane, Sofyan Amrabat... | GS haberleri

RYAN BERTRAND

Galatasaray'da Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi ile yollar ayrıldı. Sol beke en az 2 futbolcu transfer edecek olan Aslan, Southampton ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki İngiliz yıldızla birçok Premier Lig takımı ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Hidemasa Morita, Mohamed Ali Ben Romdhane, Sofyan Amrabat... | GS haberleri

SOFYAN AMRABAT

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak Galatasaray, opsiyonunu kullamayacağı Etebo yerine Fiorentina forması giyen 'ı transfer etmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Hidemasa Morita, Mohamed Ali Ben Romdhane, Sofyan Amrabat... | GS haberleri

ARNAUD NORDIN

Saint-Etienne ile sözleşme uzatma görüşmeleri yapan Arnaud Nordin için Galatasaray ve 'nin deverede olduğu iddiası futbolcunun yakın çevresi tarafından yalanlandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Hidemasa Morita, Mohamed Ali Ben Romdhane, Sofyan Amrabat... | GS haberleri

MOHAMED ALİ BEN ROMDHANE

Tunus basınından flaş bir iddia geldi. 'nin de ilgilendiği Ben Romdhane için Galatasaray devreye girmişti. Yapılan teklifi duyuran Tunus basını, Galatasaray'ın futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığını yazdı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Hidemasa Morita, Mohamed Ali Ben Romdhane, Sofyan Amrabat... | GS haberleri

HIDEMASA MORITA

Orta saha arayan Galatasaray, Japon ön libero Hidemasa Morita için devreye girdi. Futbolcu için menajerler aracılığı ile görüşmeler yapılacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Hidemasa Morita, Mohamed Ali Ben Romdhane, Sofyan Amrabat... | GS haberleri

FERNANDINHO

Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Fernandinho için sarı kırmızılı ekibin 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtiliyor. Fernandinho geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 35 maça çıktı.

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