13 Haziran 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray transfer gündemine Hidemasa Morita'yı aldı!

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yeni sezon öncesi başkanlık seçimi belirsizliği devam ederken sarı-kırmızılılarda bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Galatasaray, son olarak gündeme Japon ön libero Hidemasa Morita'yı aldı. (GS spor haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray transfer gündemine Hidemasa Morita'yı aldı!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.06.2021

, 19 Haziran'da yeni başkanını seçecek ama transfer çalışmaları da aksatılmıyor. Sarı-kırmızılı takımın scout'ları yeni gelecek yönetim ve teknik heyet için oyuncu aramaya devam ederken 'nda yer almayan 'ın genç oyuncularla çıktığı turu Galatasaray'ın yakın takibinde…

Son dakika spor haberi: Galatasaray transfer gündemine Hidemasa Morita'yı aldı!

Fotomaç'ın haberine göre 'nın üst düzey liglerinde oynamayan ve yerel ligde forma giyen oyunculardan kurulu takım izleniyor. Sırplar son olarak ile karşı karşıya geldi. , ve gibi oyuncular takip edilse de Japonların ön liberosu etkili futboluyla öne çıkmayı başardı. 26 yaşındaki oyuncu bitmek bilmeyen enerjisiyle büyük beğeni topladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray transfer gündemine Hidemasa Morita'yı aldı!

Ayrıca 'in alt sıra takımlarından 'da oynaması da not edildi. 7 Ocak'ta bedelsiz Portekiz'e giden Morita'nın önceki maçları da mercek altına alınırken hazırlanan raporda, "Tam 'a göre" yorumu yapıldı. Morita ve Santa Clara'yla menajerler aracılığıyla bir görüşme yapılacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray transfer gündemine Hidemasa Morita'yı aldı!

SÖZ ALDI

Devre arasında 'ya transfer olan ve kısa sürede kendisini gösteren Morita'nın hedefleri büyük bir takıma transfer olmak istediği belirtiliyor. 2024'e kadar sözleşmesi bulunsa da bedelsiz gelmesi nedeniyle ayrılırken kendisine kolaylık sağlanması konusunda ekibinden söz aldığı belirtiliyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'da ikinci 'Amrabat' zamanı! Galatasaray'da ikinci 'Amrabat' zamanı!
Galatasaray'da sıra Emre Akbaba'da! İşte sunulacak teklif... Galatasaray'da sıra Emre Akbaba'da! İşte sunulacak teklif...
Flaş Terim iddiası! Premier Lig... Flaş Terim iddiası! Premier Lig...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör