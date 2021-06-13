Son dakika spor haberi: Galatasaray transfer gündemine Hidemasa Morita'yı aldı!
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yeni sezon öncesi başkanlık seçimi belirsizliği devam ederken sarı-kırmızılılarda bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Galatasaray, son olarak gündeme Japon ön libero Hidemasa Morita'yı aldı. (GS spor haberleri)
Galatasaray, 19 Haziran'da yeni başkanını seçecek ama transfer çalışmaları da aksatılmıyor. Sarı-kırmızılı takımın scout'ları yeni gelecek yönetim ve teknik heyet için oyuncu aramaya devam ederken Avrupa Şampiyonası'nda yer almayan Sırbistan'ın genç oyuncularla çıktığı Uzakdoğu turu Galatasaray'ın yakın takibinde…
Fotomaç'ın haberine göre Avrupa'nın üst düzey liglerinde oynamayan ve yerel ligde forma giyen oyunculardan kurulu takım izleniyor. Sırplar son olarak Japonya ile karşı karşıya geldi. Jovic, Makaric ve Pavlovic gibi oyuncular takip edilse de Japonların ön liberosu Hidemasa Morita etkili futboluyla öne çıkmayı başardı. 26 yaşındaki oyuncu bitmek bilmeyen enerjisiyle büyük beğeni topladı.
Ayrıca Portekiz'in alt sıra takımlarından Santa Clara'da oynaması da not edildi. 7 Ocak'ta bedelsiz Portekiz'e giden Morita'nın önceki maçları da mercek altına alınırken hazırlanan raporda, "Tam Galatasaray'a göre" yorumu yapıldı. Morita ve Santa Clara'yla menajerler aracılığıyla bir görüşme yapılacak.
SÖZ ALDI
Devre arasında Santa Clara'ya transfer olan ve kısa sürede kendisini gösteren Morita'nın hedefleri büyük bir takıma transfer olmak istediği belirtiliyor. 2024'e kadar sözleşmesi bulunsa da bedelsiz gelmesi nedeniyle ayrılırken kendisine kolaylık sağlanması konusunda Portekiz ekibinden söz aldığı belirtiliyor.
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