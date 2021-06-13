SÖZ ALDI

Devre arasında Santa Clara'ya transfer olan ve kısa sürede kendisini gösteren Morita'nın hedefleri büyük bir takıma transfer olmak istediği belirtiliyor. 2024'e kadar sözleşmesi bulunsa da bedelsiz gelmesi nedeniyle ayrılırken kendisine kolaylık sağlanması konusunda Portekiz ekibinden söz aldığı belirtiliyor.

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