13 Haziran 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da belirsizliği devam eden Fatih Terim Everton yolunda mı?

Flaş Terim iddiası! Premier Lig...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.06.2021

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da devam edip etmeyeceği belli olmayan Fatih Terim konusunda flaş bir detay ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının, İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'ın başına geçeceği iddia edildi. (GS spor haberleri)

'yi 'e uğurlayan Everton'ın hoca arayışları devam ederken Fatih Terim'in de adaylar arasında olduğu ifade edilmişti. Fotomaç'ın haberine göre şu an boşta olan tecrübeli hocanın, Everton Futbol Direktörü Marcel Brands'la görüştüğü belirtilirken bu iddia Türkiye kadar Kolombiya'da da ses getirdi. Gol Caracol, "Fatih Terim, Falcao'nun hocası olmaktan; James Rodriguez ve Yerry Mina'yı çalıştırmaya Everton'a gidiyor" başlıklı bir haber yapıldı.
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