13 Haziran 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sıra Emre Akbaba'da! İşte sunulacak teklif...

Son dakika spor haberi: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Muslera ve Marcao'nun sözleşmeleri uzatılmıştı. Takıma takviye anlamında ise Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ve Göztepe'den Alpaslan Öztürk ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda şimdi sıra Emre Akbaba'ya geldi. İşte sunulacak olan teklif ve detayları... (GS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sıra Emre Akbaba'da! İşte sunulacak teklif...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.06.2021

Henüz yeni yönetimi belli olmayan 'da buna rağmen transfer çalışmaları hız kesmiyor. Sezon devam ederken, Fernando 'nın sözleşmesini uzatan sarı-kırmızılılar, mayıs ayında da ile yeni mukavele yapmıştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sıra Emre Akbaba'da! İşte sunulacak teklif...

'dan ve 'den 'ü kadrosuna katan Cimbom, Ömer Bayram'la da 3 yıllık anlaşma sağladı. İmza sırası ise 'ya geldi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sıra Emre Akbaba'da! İşte sunulacak teklif...

TERİM 'KALSIN' RAPORU VERDİ!

Sabah'ın haberine göre yıldız oyuncu, Süper Lig'den çok sayıda teklif almasına rağmen son ana kadar 'ı beklemeyi tercih etti. Sarı-kırmızılı kulüp de teknik direktör Fatih Terim'in 'Kalsın' raporu sonrasında ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştı. Geride kalan sezonda 8 milyon TL kazanan Emre'nin yeni sözleşmesinde garanti ücretini 7 milyon TL seviyesine çekeceği öğrenildi.

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