Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sıra Emre Akbaba'da! İşte sunulacak teklif...

TERİM 'KALSIN' RAPORU VERDİ!



Sabah'ın haberine göre yıldız oyuncu, Süper Lig'den çok sayıda teklif almasına rağmen son ana kadar Galatasaray'ı beklemeyi tercih etti. Sarı-kırmızılı kulüp de teknik direktör Fatih Terim'in 'Kalsın' raporu sonrasında Emre Akbaba ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştı. Geride kalan sezonda 8 milyon TL kazanan Emre'nin yeni sözleşmesinde garanti ücretini 7 milyon TL seviyesine çekeceği öğrenildi.

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