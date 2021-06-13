13 Haziran 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi! Galatasaray'da ikinci 'Amrabat' zamanı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray, yeni sezon hamlelerine bir yenisini daha eklemek için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar bir dönem Galatasaray forması giyen Nordin Amrabat'ın kardeşi olan Sofyan Amrabat için temaslarını hızlandırdı. İşre transferdeki son detaylar... (GS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi! Galatasaray'da ikinci 'Amrabat' zamanı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.06.2021

Yerli transferinde atağa kalkan G.Saray'ın, 'in eski takımı 'nın orta sahası ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray'da ikinci 'Amrabat' zamanı!

'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar'ın kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Aslan oyuncuyu kiralama+satın alma opsiyonu ile transfer etmeye çalışıyor. 2020 yılından beri İtalyan kulübünde forma giyen 24 yaşındaki Faslı ön libero 17 kez milli oldu.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray'da ikinci 'Amrabat' zamanı!

, bir dönem G.Saray'da forma giyen 'ın da kardeşi. Transfer gerçekleşirse iki kardeş de formayı giymiş olacak. Sofyan Amrabat, , ve kulüplerinde forma giydi. Faslı Sofyan Amrabat, ağabeyi Nordin Amrabat gibi 'da oynayabilir.

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