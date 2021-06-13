Son dakika transfer haberi! Galatasaray'da ikinci 'Amrabat' zamanı!

Sofyan Amrabat, bir dönem G.Saray'da forma giyen Nordin Amrabat'ın da kardeşi. Transfer gerçekleşirse iki kardeş de Sarı-Kırmızılı formayı giymiş olacak. Sofyan Amrabat, Belçika, Hollanda ve İtalyan kulüplerinde forma giydi. Faslı Sofyan Amrabat, ağabeyi Nordin Amrabat gibi Galatasaray'da oynayabilir.

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