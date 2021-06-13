13 Haziran 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Galatasaray, yeni sezon hamlelerine bir yenisini daha eklemek için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar bir dönem Galatasaray forması giyen Nordin Amrabat'ın kardeşi olan Sofyan Amrabat için temaslarını hızlandırdı. İşre transferdeki son detaylar... (GS spor haberleri)
Son dakika transfer haberi! Galatasaray'da ikinci 'Amrabat' zamanı!
Son dakika spor haberi: Galatasaray, yeni sezon hamlelerine bir yenisini daha eklemek için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar bir dönem Galatasaray forması giyen Nordin Amrabat'ın kardeşi olan Sofyan Amrabat için temaslarını hızlandırdı. İşre transferdeki son detaylar... (GS spor haberleri)
Yerli transferinde atağa kalkan G.Saray'ın, Fatih Terim'in eski takımı Fiorentina'nın orta sahası Sofyan Amrabat ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi.
Sofyan Amrabat, bir dönem G.Saray'da forma giyen Nordin Amrabat'ın da kardeşi. Transfer gerçekleşirse iki kardeş de Sarı-Kırmızılı formayı giymiş olacak. Sofyan Amrabat, Belçika, Hollanda ve İtalyan kulüplerinde forma giydi. Faslı Sofyan Amrabat, ağabeyi Nordin Amrabat gibi Galatasaray'da oynayabilir.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig