13 Haziran 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray sezonu açıyor!

Galatasaray sezonu açıyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.06.2021

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başlıyor. Spor Toto 'de geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan sarı kırmızılılar, 2. ön eleme maçları sebebiyle sezon hazırlıklarına 14 Haziran Pazartesi günü başlıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'de geçen sezonu 2. sırada bitirerek 'ne 2. ön eleme turundan katılacak ve ilk maçını 20 ya da 21 Temmuz'da oynayacak sarı-kırmızılı ekip, sezon hazırlıkları kapsamında ilk idmanını 14 Haziran Pazartesi günü yapacak.

Teknik direktör 'in sözleşmesinin sona ermesi ve kulübün seçime gitmesinden dolayı yeni teknik adamın henüz belli olmamasından dolayı sezonu antrenör yönetiminde açacak.

Yeni sezonun ilk çalışması için bir araya gelecek sarı-kırmızılılarda sabah saatlerinde , , , , , , , , ve sağlık kontrolünden geçecek.

Sezonun ilk antrenmanı saat 10.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacak. Günün ikinci idmanı ise saat 17.00'de gerçekleştirilecek.

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