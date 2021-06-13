Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da şok gelişme! Bartuğ Elmaz...
Son dakika Galatasaray haberleri: Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına start verecek olan Galatasaray'da flaş bir karar alındı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon A Takım'a yükselen genç futbolcu Bartuğ Elmaz'ı kadro dışı bırakıldığı iddia edildi. Galalatasaray Kulübü ise resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 18 yaşındaki futbolcunun kamp kadrosunda yer aldığını duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray 'da geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen Bartuğ Elmaz kadro dışı bırakıldı. Sarı-Kırmızılı takımın U19 takımında forma giyen 18 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme teklifinde bulunuldu. Ancak oyuncu tarafı sözleşme uzatmaya sıcak bakmadığı için Bartuğ Elmaz kadro dışı bırakıldı.
YENİ SEZON KAMPINA ALINMAYABİLİR
Galatasaray U19 takımının Alanyaspor ile oynadığı maçın kadrosuna alınmayan yıldız adayı, 14 Haziran Pazartesi günü başlayacak yeni sezon hazırlık kampına da alınmayabilir. Fanatik'in haberine göre; Galatasaray Altyapı Sorumlusu Ali Yavaş, 1 yıl daha sözleşmesi olan oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdürüyor.
A TAKIM'A YÜKSELMİŞTİ
Fatih Terim tarafından sezon başında A Takım kadrosuna dahil edilen ve ilk kez Göztepe maçında sarı-kırmızılı takımın formasını giyen 18 yaşındaki oyuncu merkez orta saha olarak görev yapıyor.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına start verecek olan Galatasaray, Bartuğ Elmaz'ın da takımla birlikte çalışmalara katılacağını duyurdu.
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