13 Haziran 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da şok gelişme! Bartuğ Elmaz...

Son dakika Galatasaray haberleri: Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına start verecek olan Galatasaray'da flaş bir karar alındı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon A Takım'a yükselen genç futbolcu Bartuğ Elmaz'ı kadro dışı bırakıldığı iddia edildi. Galalatasaray Kulübü ise resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 18 yaşındaki futbolcunun kamp kadrosunda yer aldığını duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da şok gelişme! Bartuğ Elmaz...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 Giriş Tarihi: 13.06.2021

'da geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen kadro dışı bırakıldı. takımın takımında forma giyen 18 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme teklifinde bulunuldu. Ancak oyuncu tarafı sözleşme uzatmaya sıcak bakmadığı için Bartuğ Elmaz kadro dışı bırakıldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da şok gelişme! Bartuğ Elmaz...

YENİ SEZON KAMPINA ALINMAYABİLİR

takımının ile oynadığı maçın kadrosuna alınmayan yıldız adayı, 14 Haziran Pazartesi günü başlayacak yeni sezon hazırlık kampına da alınmayabilir. Fanatik'in haberine göre; Sorumlusu , 1 yıl daha sözleşmesi olan oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da şok gelişme! Bartuğ Elmaz...

A TAKIM'A YÜKSELMİŞTİ

tarafından sezon başında kadrosuna dahil edilen ve ilk kez maçında takımın formasını giyen 18 yaşındaki oyuncu merkez orta saha olarak görev yapıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da şok gelişme! Bartuğ Elmaz...

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına start verecek olan , 'ın da takımla birlikte çalışmalara katılacağını duyurdu.

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