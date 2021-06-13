YENİ SEZON KAMPINA ALINMAYABİLİR

Galatasaray U19 takımının Alanyaspor ile oynadığı maçın kadrosuna alınmayan yıldız adayı, 14 Haziran Pazartesi günü başlayacak yeni sezon hazırlık kampına da alınmayabilir. Fanatik'in haberine göre; Galatasaray Altyapı Sorumlusu Ali Yavaş, 1 yıl daha sözleşmesi olan oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdürüyor.