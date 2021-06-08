08 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Manchester City'den ayrılan Fernandinho'ya resmi teklifini yaptı!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar sözleşmesi biten oyuncular ve kiralık futbolcuların geri dönmesiyle ciddi kan kaybı yaşadı. Özellikle orta saha bölgesi için arayışlarını sürdüren Cimbom'un gündeminde, bir süredir Manchester City'den ayrıldığını açıklayan Fernandinho vardı. Galatasaray süperstar ile masaya oturdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray Manchester City'den ayrılan Fernandinho'ya resmi teklifini yaptı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 Giriş Tarihi: 08.06.2021

'de şampiyonluğu averaj farkıyla 'a kaptıran sezonu 2. sırada tamamladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Manchester City'den ayrılan Fernandinho'ya resmi teklifini yaptı!

Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı kırmızılılar, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Manchester City'den ayrılan Fernandinho'ya resmi teklifini yaptı!

Ara transferde önemli isimeleri kadrosuna katan , yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Manchester City'den ayrılan Fernandinho'ya resmi teklifini yaptı!

Seçim gündemine rağmen transfer çalışmalarına yoğun şekilde devam eden 'da heyecanı yaşanıyor...

Son dakika spor haberi: Galatasaray Manchester City'den ayrılan Fernandinho'ya resmi teklifini yaptı!

basınına göre Sarı kırmızılılar, ile sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki yıldız futbolcuyla resmen masaya oturdu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Manchester City'den ayrılan Fernandinho'ya resmi teklifini yaptı!

Haberde 'ın 'ya 2 yıllık sözleşme teklif ettiği ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Manchester City'den ayrılan Fernandinho'ya resmi teklifini yaptı!

ÜLKESİNDEN DE TEKLİFLER VAR

Brezilyalı futbolcuya ülkesinden de 2 kulübün talip olduğu ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Manchester City'den ayrılan Fernandinho'ya resmi teklifini yaptı!

AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR

Ancak 'nun kariyerini 'da sürdürmek istediği için 'ın teklifini ciddi şekilde gündeme aldığı öğrenildi. Sambacı'nın kararı merakla bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Manchester City'den ayrılan Fernandinho'ya resmi teklifini yaptı!

GEÇEN SEZON 36 MAÇA ÇIKTI

İlerlemiş yaşına rağmen geçen sezon 36 maça çıkan 1 gol atıp 4 asist yaptı. Yıldız futbolcu 53 kez Milli Takımı'nda görev alırken, ağları 2 kez sarstı.

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