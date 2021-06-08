Onun dışındakilerin hepsi, ne yazık ki bunlara son anda sevgili dostum, o da eski bakan ve çok iyi Galatasaraylı bildiğim İbrahim Özdemir de katıldı, Fatih Terim'in eteğine tutunarak kazanma peşindeler. Bu yüzden de "Terim'i etekleme" yarışına girdiler. Onlar seçilirse, kulübü maaş verdikleri kendi elemanları yönetecek. Galatasaray'ı, tarihinde ilk defa, "fiilen" bir maaşlı kulüp elemanı yönetecek. Hem de talip oldukları başkanlık makamına hakaret eden, Galatasaray Başkanı'na "İçimizdeki düşman" diyen Fatih Terim'i etekliyor ve utanmadan, sıkılmadan "Tüm adaylar toplanıp protokol yapalım, imza atalım. Kim kazanırsa kazansın Fatih Terim işbaşına gelsin" diye uşaklık ve kuklalık teklifi yapıyorlar.

İşin acısı, adaylar içinde itiraz eden çıkmadı bu "utanç teklifi"ne..