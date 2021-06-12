12 Haziran 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Ryan Porteous hamlesi!

Cimbom'dan sürpriz stoper hamlesi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

Marcao'nun yanında güvenilir bir stoper arayan 'da transfer gündemine flaş bir isim girdi. Sarı kırmızılıların, forması giyen futbolcu Ryan Porteuous için 1 milyon poundluk bir teklif hazırladığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Marcao'nun yanında güvenilir bir stoper isteyen 'ın gündemine futbolcu Ryan Porteuous girdi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, forması giyen 22 yaşındaki stoper için sarı-kırmızılıların 1 milyon poundluk bir teklif hazırladığı öğrenildi. The Scottsih Sun'a göre; birkaç güne resmi teklif yapılacak. Sonraki satıştan pay ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım gibi bonus maddeleri de eklenecek. Futbola başladığı kulübüyle 2 yıllık kontratı kalan 1.88'lik savunmacı geçen sezon 42 maça çıktı 1 gol, 4 asist yaptı.

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