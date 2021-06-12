Marcao'nun yanında güvenilir bir stoper arayan Galatasaray'da transfer gündemine flaş bir isim girdi. Sarı kırmızılıların, Hibernian forması giyen İskoç futbolcu Ryan Porteuous için 1 milyon poundluk bir teklif hazırladığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Marcao'nun yanında güvenilir bir stoper isteyen Galatasaray'ın gündemine İskoç futbolcu Ryan Porteuous girdi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Hibernian forması giyen 22 yaşındaki stoper için sarı-kırmızılıların 1 milyon poundluk bir teklif hazırladığı öğrenildi. The Scottsih Sun'a göre; birkaç güne resmi teklif yapılacak. Sonraki satıştan pay ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım gibi bonus maddeleri de eklenecek. Futbola başladığı kulübüyle 2 yıllık kontratı kalan 1.88'lik savunmacı geçen sezon 42 maça çıktı 1 gol, 4 asist yaptı.

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