11 Haziran 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu paylaşımı! Sosyal medyaya damga vurdu

G.Saray'dan Hakan paylaşımı! Sosyal medyaya damga vurdu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.06.2021

'ımız EURO 2020 açılış maçında ile karşılaşacak. Türkiye-İtalya mücadelesi öncesinde Galatasaray ay-yıldızlılara başarılar dilerken, yaptığı paylaşımda sarı-kırmızılı takımda forma giyen oyunculara ek olarak 'nun olması dikkat çekti. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Sezonu 'ın ardından ikinci sırada tamamlayarak şampiyonluğu averaj ile kaçıran Galatasaray'da, EURO 2020'nin açılış maçında ile karşılaşacak olan A milli futbol takımımıza başarılar dilediği paylaşımdaki detayı sosyal medyaya damga vurdu.

Sarı kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Galatasaraylı futbolcular Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı'nın yanı sıra Ozan Kabak ve Hakan Çalhanoğlu'na yer verildi. Beş yıldız futbolcunun yer aldığı paylaşıma "Wembley yolculuğunda başarılar" notu düşüldü.

GÜNDEM OLDU!

Transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan yetenekli orta saha oyuncusunun söz konusu paylaşımda bu isimlerin yanında yer alması sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Öte yandan söz konusu paylaşımda yalnızca Galatasaray forması giyen oyunculara yer verilmesi sosyal medyada tepki çekti.

HAKAN'DAN KALPLİ YANIT!

Galatasaray'ın paylaşımının ardından Hakan Çalhanoğlu'da sarı-kırmızılıların gönderisinin altına kalp ve Türk Bayrağı koyarak yanıt verdi.

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