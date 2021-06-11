Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu paylaşımı! Sosyal medyaya damga vurdu
A Milli Takım'ımız EURO 2020 açılış maçında İtalya ile karşılaşacak. Türkiye-İtalya mücadelesi öncesinde Galatasaray ay-yıldızlılara başarılar dilerken, yaptığı paylaşımda sarı-kırmızılı takımda forma giyen oyunculara ek olarak Hakan Çalhanoğlu'nun olması dikkat çekti. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sezonu Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada tamamlayarak şampiyonluğu averaj ile kaçıran Galatasaray'da, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşacak olan A milli futbol takımımıza başarılar dilediği paylaşımdaki Hakan Çalhanoğlu detayı sosyal medyaya damga vurdu.
Sarı kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Galatasaraylı futbolcular Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı'nın yanı sıra Ozan Kabak ve Hakan Çalhanoğlu'na yer verildi. Beş yıldız futbolcunun yer aldığı paylaşıma "Wembley yolculuğunda başarılar" notu düşüldü.
GÜNDEM OLDU!
Transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan yetenekli orta saha oyuncusunun söz konusu paylaşımda bu isimlerin yanında yer alması sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Öte yandan söz konusu paylaşımda yalnızca Galatasaray forması giyen oyunculara yer verilmesi sosyal medyada tepki çekti.
HAKAN'DAN KALPLİ YANIT!
Galatasaray'ın paylaşımının ardından Hakan Çalhanoğlu'da sarı-kırmızılıların gönderisinin altına kalp ve Türk Bayrağı koyarak yanıt verdi.
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