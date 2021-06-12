12 Haziran 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray sol bek gündemine Ryan Bertrand'ı aldı!

Aslan'a Premier Lig'den sol bek!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

Moreno için pazarlıklarını sürdüren boşta olan İngiliz yıldızı da gündemine aldı. Dört bir koldan transfer girişimlerini sürdüren sarı kırmızılılar, B planı olarak 'ı listesine ekledi. 31 yaşındaki futbolcuyla birçok takım da ilgileniyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Sol bek transferi için arayışlarını sürdüren 'da hareketlilik sürüyor.

'in haberine göre, sarı-kırmızılıların B planı olarak 'ı listesine aldığı iddia edildi. ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki İngiliz yıldızla birçok takımı ilgileniyor.

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