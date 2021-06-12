Moreno için pazarlıklarını sürdüren Galatasaray boşta olan İngiliz yıldızı da gündemine aldı. Dört bir koldan transfer girişimlerini sürdüren sarı kırmızılılar, B planı olarak Ryan Bertrand'ı listesine ekledi. 31 yaşındaki futbolcuyla birçok takım da ilgileniyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sol bek transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'da hareketlilik sürüyor.

Takvim'in haberine göre, sarı-kırmızılıların B planı olarak Ryan Bertrand'ı listesine aldığı iddia edildi. Southampton ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki İngiliz yıldızla birçok Premier Lig takımı ilgileniyor.

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