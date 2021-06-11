Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklamada 27 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. (GS spor haberi)

Galatasaray, son olarak Göztepe forması giyen savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten iki futbolcu için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 5.500.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Galatasaray, 2024 yılına kadar sözleşme imzaladığı Alpaslan Öztürk'ün transferini sosyal medya hesabından da duyurdu. Sarı-kırmızılıların Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Galatasaray'a hoş geldin AlpASLAN Öztürk!" ifadesine yer verildi.

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