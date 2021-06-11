11 Haziran 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Alpaslan Öztürk resmen Galatasaray'da!

G.Saray'da ilk imza geldi! İşte sözleşme detayları
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 Giriş Tarihi: 11.06.2021

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, 'ü kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklamada 27 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. ()

, son olarak forması giyen savunma oyuncusu ve ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten iki futbolcu için 'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 5.500.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Galatasaray, 2024 yılına kadar sözleşme imzaladığı Alpaslan Öztürk'ün transferini sosyal medya hesabından da duyurdu. Sarı-kırmızılıların hesabından yapılan paylaşımda "Galatasaray'a hoş geldin AlpASLAN Öztürk!" ifadesine yer verildi.

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