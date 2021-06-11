11 Haziran 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Aytaç Kara'yı resmen açıkladı!

Cimbom bir yıldızı daha KAP'a bildirdi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 Giriş Tarihi: 11.06.2021

, 'ten sonra ile de 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten 'na (KAP) yapılan duyuruda, "Aytaç Kara ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya, her sezon 6.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

, forması giyen savunma oyuncusu 'ten sonra ile de 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten 'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbolcu Aytaç Kara ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2021-2022: Net 6M TL sabit transfer ücreti

2022-2023: Net 6M TL sabit transfer ücreti

2023-2024: Net 6M TL sabit transfer ücreti

Aytaç Kara, kariyerinde , , ve formalarını giydi.

AYTAÇ KARA: EVİME GELDİM!

"Galatasaray, kim olursa olsun her zaman şampiyonluğa oynayan bir camiadır. Her sene en büyük hedeflerle yoluna çıkar. Taraftarlarımızla birlikte şampiyonluklara kaldığımız yerden devam edeceğimize yürekten inanıyorum."

"Evime geldim. Çünkü burası benim hayalimdi. Çok savaştım ama bu hayalimi gerçekleştirdim, karşılığını aldım. Formayı giydikten sonra camianın yüzünü kara çıkartmayacağım. İnşallah taraftarla oynarız ve bu büyük camiaya şampiyonlukları getiririz. Buna inanıyorum."

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Galatasaray, 2024 yılına kadar sözleşme imzaladığı Aytaç Kara'nın transferini sosyal medya hesabından da duyurdu. Sarı-kırmızılıların hesabından yapılan paylaşımda "Evine hoş geldin Aytaç Kara!" ifadelerine yer verildi.

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