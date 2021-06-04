Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da planlar değişti! Yabancı sınırına 7 çözüm

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın ardından ikinci olan Galatasaray'da yeni sezon için transfer planlamaları hummalı bir şekilde başladı. Öncelikli olarak yeni başkanını belirleyecek sarı-kırmızılılar bu konunun netlik kazanmasının ardından transfer harekatına hız verecek. TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralı sonrası planlarında değişikliğe giden Aslan'da, bu duruma 7 maddelik çözüm getirildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS haberi)

TFF'nin yeni yabancı kuralına göre önümüzdeki sezon sahada 8 yabancı olacak. Sabah'ın haberine göre, ilk 11'de 3 yerli zorunluluğu kararının alınması, Galatasaray'ın transfer planlamasında belirleyici oldu. İşte detaylar:

1) Sözleşmeleri sona eren Ömer Bayram ve Emre Akbaba ile yeni anlaşma yapılacak. Ömer sol bek ve orta sahanın, Emre ise hücum hattında birçok bölgenin alternatifi olacak.

2) EURO 2020'de boy gösterecek Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu teklif gelse bile takımda tutulacak. 2.5 milyon TL kazanan Taylan ve 900 bin TL alan Kerem'in ücretlerinde iyileştirme yapılacak.

3) Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'le imzalanan 3'er yıllık ön protokoller bozulmayacak. Aytaç ve Alpaslan yedek kulübesini rahatlatacak.

4) 8 numara ve sağ önde oynayabilen Emre Kılınç'ın önemi yeni sezonda daha iyi anlaşılacak.

5) Stoper, sağ bek ve ön liberoda görev yapabilen Kaan Ayhan'ın transferi için şartlar zorlanacak.