04 Haziran 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da planlar değişti! Yabancı sınırına 7 çözüm

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın ardından ikinci olan Galatasaray'da yeni sezon için transfer planlamaları hummalı bir şekilde başladı. Öncelikli olarak yeni başkanını belirleyecek sarı-kırmızılılar bu konunun netlik kazanmasının ardından transfer harekatına hız verecek. TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralı sonrası planlarında değişikliğe giden Aslan'da, bu duruma 7 maddelik çözüm getirildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da planlar değişti! Yabancı sınırına 7 çözüm
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.06.2021

TFF'nin yeni yabancı kuralına göre önümüzdeki sezon sahada 8 yabancı olacak. Sabah'ın haberine göre, ilk 11'de 3 yerli zorunluluğu kararının alınması, Galatasaray'ın transfer planlamasında belirleyici oldu. İşte detaylar:

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da planlar değişti! Yabancı sınırına 7 çözüm

1) Sözleşmeleri sona eren ve ile yeni anlaşma yapılacak. Ömer sol bek ve orta sahanın, ise hücum hattında birçok bölgenin alternatifi olacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da planlar değişti! Yabancı sınırına 7 çözüm

2) 'de boy gösterecek ve teklif gelse bile takımda tutulacak. 2.5 milyon TL kazanan Taylan ve 900 bin TL alan Kerem'in ücretlerinde iyileştirme yapılacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da planlar değişti! Yabancı sınırına 7 çözüm

3) ve 'le imzalanan 3'er yıllık ön protokoller bozulmayacak. Aytaç ve Alpaslan yedek kulübesini rahatlatacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da planlar değişti! Yabancı sınırına 7 çözüm

4) 8 numara ve sağ önde oynayabilen 'ın önemi yeni sezonda daha iyi anlaşılacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da planlar değişti! Yabancı sınırına 7 çözüm

5) Stoper, sağ bek ve ön liberoda görev yapabilen 'ın transferi için şartlar zorlanacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da planlar değişti! Yabancı sınırına 7 çözüm

6) Geçen sezonu ve 'de tamamlayan ile bu kez kiralık gönderilmeyecek ve rotasyonda kullanılacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da planlar değişti! Yabancı sınırına 7 çözüm

7) 'den çok sayıda teklif alan yedek kaleci Okan Kocuk'un gidişine izin verilmeyecek. Yerli kaleciler kadroda tutulacak...

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