Son dakika transfer haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara yorumu!

Ben ayrılıyorum ama şunu bilsinler ki bizim kalplerimiz onlarla. Başkanlığa kim gelirse gelsin, onlar da bu değerli oyuncularımızla beraber olacaklar. Tek istirhamım yönetici ve benzeri sürtüşmelerine girmesinler. Kim onlara konu açmak istiyorsa o mekandan kalsınlar. Bizden de olabilir, başka yerlerden de olabilir. Dinlemesinler. Yöneticilerin çektiği sıkıntı ve dertler çok farklı, sizin uğraştıklarınız çok farklı. Siz direkt bizi sahada temsil ediyorsunuz. Biz de böyle bir vesile ile çıkıyoruz.



