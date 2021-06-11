11 Haziran 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara yorumu!

Transferde hareketli günler yaşayan Galatasaray, serbest konumda olan Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı kırmızılılar, iki isimle de 3'er yıllık sözleşme imzalandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine video konferans yoluyla katıldı ve yeni transferleri değerlendirdi. İşte Cengiz'in açıklamaları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara yorumu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.06.2021

'ın yeni transferleri Kara ve , 'nda düzenlenen törenle resmi sözleşmeyi imzaladılar. Başkan 'in video konferans yöntemi ile katıldığı imza töreni, ikinci başkan ile yeni transferler ile Alpaslan Öztürk'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara yorumu!

Başkan Mustafa Cengiz, törende yaptığı açıklamada şunları söyledi;
"Aslan gibi futbolcular karşımda. Onları görünce çok mutlu oldum. Türk insanı, verilen sözler, genel eğilimler açısından bu Anadolu delikanlılarını ayrıca kutluyorum. Kimseye laf atmıyorum. Her söyleyeceğimi açık söylerim. Bu da nedense kalıplara uymuyor. Alpaslan'ı çok uzun süreden beri izliyorum. Her ikisi de 1993 doğumlu. Bu çok önemli.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara yorumu!

Genç futbolcular. Bizde 30'una yaklaşan futbolcuyu hemen yaşlandırıyorlar; ama öyle değil. Alpaslan'ın verdiği mücadeleyi unutmam mümkün değil. Şahsen benim hep beğendiğim bir futbolcuydu. Ben hiçbir zaman oyuncu seçme lüksüne sahip bir başkan olmadım. Seçmem de. Her zaman teknik ekibe bırakırım. hariç… Alpaslan'da savaşçı karakterini hep gördük. Attığı penaltıları, soğukkanlılığını, sahada ölümüne verdiği mücadeleyi izledik. Aynı mücadeleyi 'da da yapacağına inanıyorum. Alpaslan gibi insanlar bulunduğu her takıma enerji ve ruh katar. Bunu biliyorum.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara yorumu!

Aynı sözleri için de söylemek durumundayım. Aytaç'ı da , ve dönemlerinden beri izledim. Bir teknik direktörün arayabileceği bir futbolcuydu. Bizde o tarzda Felipe Melo vardı ve taraftarımız onu çok severdi. Kafasını toptan sakınmayan tarzda futbolcular. Onların hep bizde olmasını istemişimdir. Ne güzel ikisi de aramızda.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara yorumu!

Ben ayrılıyorum ama şunu bilsinler ki bizim kalplerimiz onlarla. Başkanlığa kim gelirse gelsin, onlar da bu değerli oyuncularımızla beraber olacaklar. Tek istirhamım yönetici ve benzeri sürtüşmelerine girmesinler. Kim onlara konu açmak istiyorsa o mekandan kalsınlar. Bizden de olabilir, başka yerlerden de olabilir. Dinlemesinler. Yöneticilerin çektiği sıkıntı ve dertler çok farklı, sizin uğraştıklarınız çok farklı. Siz direkt bizi sahada temsil ediyorsunuz. Biz de böyle bir vesile ile çıkıyoruz.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara yorumu!

Bunu bile eleştirenler olacaktır. İlklerin ve enlerin kulübüyüz. Benim de imza törenine bu tele konferans ile katılmam bir ilk oldu sanırım. Bundan onur duyarım. Futbolcu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Candan ve samimi olarak, sonuna kadar için mücadele, aileleri için mücadele, camia için mücadele istiyorum. Bunu yapacaklarına da inanıyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara yorumu!

ALBAYRAK: CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN
İmza töreninde açıklamalarda bulunan ikinci başkan da, " Kara ve , aslan gibi aslan oldukları için şahsım adına, başkanımız 'in adına çok teşekkür ediyorum. 'ı seçtiler. Galatasaray'ın kasasından bonservis için hiç para çıkmadan biz bu iki kardeşimizi Galatasaray'a kazandırdık.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara yorumu!

Camiamıza hayırlı uğurlu olmalarını temenni ediyorum. Camiamıza güç katacaklar. Hep beraber olacağız, birlik olacağız. O güzel günlere hep birlikte koşacağız. Hem 'e hem Kara'ya yuvalarına hoş geldin diyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hayırlı olsun" diye konuştu.

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