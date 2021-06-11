Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Jacop Murphy, Henry Onyekuru, Luis Haquin... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Sezonu 2. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, seçim gündemi dışında transferde de hareketli günler yaşıyor. Sarı kırmızılı ekibin transfer listesine yeni isimler de eklendi. Jacop Murphy, Henry Onyekuru, Luis Haquin gibi isimler Aslan'ın listesine giriş yaptı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren Faith Terim'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...

UMUT MERAŞ Süper Lig'in devleri A Milli Takım'ımızın yıldızı Umut Meraş'ın peşinde. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgi duyduğu Umut Meraş için teklifi en güçlü ekiplerden biri Galatasaray oldu. Menajeriyle görüşmeler sürüyor.

MERT ÇETİN Roma'da oynayan milli futbolcumuz Mert Çetin, Hellas Verona'da kiralık dönemini doldurmasıyla birlikte takımına geri döndü. Mert Çetin'i kiralamak için sarı kırmızılı ekip devreye girdi. Son kararı Jose Mourinho verecek.

MARTIN ERLIC Galatasaray'da gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Martin Erlic, Galatasaray'ın gündemine gelen isimler arasında yer alıyor. Luyindama'nın satılma ihtimali, Ryan Donk'un sözleşmesinin bitmesi gibi sebepler, sarı kırmızılı ekibi stoper transferi için harekete geçirdi.

HENRY ONYEKURU Galatasaray'ın Monaco'dan kiraladığı ancak henüz satın alma opsiyonunu kullanmadığı Henry Onyekuru, Olimpiyakos'un teklifini bekletme kararı aldı. Yıldız futbolcu, Fatih Terim'in geleceği hakkında son durumu bekleyecek.

LUIS HAQUIN Galatasaray scout ekibi, bonservisi Meksika'nın Puebla takımında bulunan genç sol stoper Luis Haquin'i takibe aldı. Şili ataklarında yaptığı hamlelerle dikkat çeken futbolcu radara takıldı. Oyuncunun da takip edilmesi kararı alındı.