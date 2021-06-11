Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Jacop Murphy, Henry Onyekuru, Luis Haquin... | GS haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Sezonu 2. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, seçim gündemi dışında transferde de hareketli günler yaşıyor. Sarı kırmızılı ekibin transfer listesine yeni isimler de eklendi. Jacop Murphy, Henry Onyekuru, Luis Haquin gibi isimler Aslan'ın listesine giriş yaptı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)
Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren Faith Terim'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...
UMUT MERAŞ
Süper Lig'in devleri A Milli Takım'ımızın yıldızı Umut Meraş'ın peşinde. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgi duyduğu Umut Meraş için teklifi en güçlü ekiplerden biri Galatasaray oldu. Menajeriyle görüşmeler sürüyor.
MERT ÇETİN
Roma'da oynayan milli futbolcumuz Mert Çetin, Hellas Verona'da kiralık dönemini doldurmasıyla birlikte takımına geri döndü. Mert Çetin'i kiralamak için sarı kırmızılı ekip devreye girdi. Son kararı Jose Mourinho verecek.
MARTIN ERLIC
Galatasaray'da gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Martin Erlic, Galatasaray'ın gündemine gelen isimler arasında yer alıyor. Luyindama'nın satılma ihtimali, Ryan Donk'un sözleşmesinin bitmesi gibi sebepler, sarı kırmızılı ekibi stoper transferi için harekete geçirdi.
HENRY ONYEKURU
Galatasaray'ın Monaco'dan kiraladığı ancak henüz satın alma opsiyonunu kullanmadığı Henry Onyekuru, Olimpiyakos'un teklifini bekletme kararı aldı. Yıldız futbolcu, Fatih Terim'in geleceği hakkında son durumu bekleyecek.
LUIS HAQUIN
Galatasaray scout ekibi, bonservisi Meksika'nın Puebla takımında bulunan genç sol stoper Luis Haquin'i takibe aldı. Şili ataklarında yaptığı hamlelerle dikkat çeken futbolcu radara takıldı. Oyuncunun da takip edilmesi kararı alındı.
JEFFERSON LERMA
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon da ilgilendiği Jerfferson Lerma, kulübüne rest çekti. Yıldız futbolcu Galatasaray'dan gelen teklifin değerlendirilmesini istiyor.
JACOB MURPHY
Galatasaray'da takımda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Sofiane Feghouli yerine flaş bir isim gündeme geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ile sözleşmesi sona eren Jacob Murphy, Galatasaray'ın gündemine geldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig