05 Haziran 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Pablo Galdemes'i gündemine aldı!

Aslan'dan orta saha hamlesi! Scout raporu...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

Son dakika transfer haberi: Gelecek sezon güçlü ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen 'da tarnsferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda orta saha bölgesi için gündeme Sarsfield forması giyen geldi. ( haberleri)

Sezonun sona ermesiyle 'ın orta sahası boşalırken bu bölgeye takviye için arayışlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılı takımın gündemine giren son isimse Sarsfield'den ... Scout ekibinin olumlu raporunun ardından 24 yaşındaki ön liberoyla görüşmeler başladı. 2018 yılında 'dan Velez'e geçen Galdemes'in bu sezon sözleşmesinin sona erecek olması avantaj görülüyor.
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