05 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray Pablo Galdemes'i gündemine aldı!
Son dakika transfer haberi: Gelecek sezon güçlü ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da tarnsferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda orta saha bölgesi için gündeme Velez Sarsfield forması giyen Pablo Galdemes geldi. (GS spor haberleri)
Sezonun sona ermesiyle Galatasaray'ın orta sahası boşalırken bu bölgeye takviye için arayışlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılı takımın gündemine giren son isimse Velez Sarsfield'den Pablo Galdemes... Scout ekibinin olumlu raporunun ardından 24 yaşındaki ön liberoyla görüşmeler başladı. 2018 yılında Espanola'dan Velez'e geçen Galdemes'in bu sezon sözleşmesinin sona erecek olması avantaj görülüyor.
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