Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Caner Erkin'den Fatih Terim'e mesaj: İsterseniz gelebilirim
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezon öncesi gözler yaz transfer dönemine çevrilirken, gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Caner Erkin'in Fatih Terim'e Galatasaray'a gelmek için mesaj gönderdiği iddia edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Kulisler bomba bir iddia ile çalkalanıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önceki gün yaptığı açıklamada takımdan bazı isimlerin disiplinsiz hareketleri nedeniyle gönderileceğini söylemişti. Bu isimlerden birisinin de sezon başında yuvaya geri dönen Caner Erkin olduğu öne sürülüyor.
AYRILIK KARARI CANER'E İLETİLDİ
Takvim'in haberine göre, ayrılık kararının Caner'e iletildiği ve milli futbolcunun kendisine takım aramaya başladığı da belirtiliyor. İddialara göre Caner şok bir hamle yaptı ve Fatih Terim'le temas sağladı.
"SİZ İSTERSENİZ GELEBİLİRİM!"
32 yaşındaki futbolcunun şu anda Bodrum'da bulunan Fatih Terim'le telefonda görüştüğü ve "Fenerbahçe'den ayrılıyorum. Eğer siz isterseniz Galatasaray'a gelebilirim" dediği belirtildi.
SEZON BAŞI DA GÜNDEMDEYDİ
Caner sezon başında da Sarı-kırmızılılar'ın gündemine gelmiş ancak Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye dönmüştü. Yıldız futbolcu konusundaki gelişmeler merakla bekleniyor.
CANER GİDERSE FILIP NOVAK KALACAK
Fenerbahçe'nin bir diğer tartışılan sol beki Filip Novak'ın durumu Caner Erkin'e bağlı. Eğer iddialar doğruysa ve Caner'le yollar ayrılırsa Novak büyük ihtimalle takımda kalacak. Çek yıldızın eski takımı Trabzonspor'la görüştüğü ve dönmek istediği öne sürülüyor.
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