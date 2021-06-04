04 Haziran 2021, Cuma

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Caner Erkin'den Fatih Terim'e mesaj: İsterseniz gelebilirim

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezon öncesi gözler yaz transfer dönemine çevrilirken, gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Caner Erkin'in Fatih Terim'e Galatasaray'a gelmek için mesaj gönderdiği iddia edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Caner Erkin'den Fatih Terim'e mesaj: İsterseniz gelebilirim
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.06.2021

Kulisler bomba bir iddia ile çalkalanıyor. Başkanı önceki gün yaptığı açıklamada takımdan bazı isimlerin disiplinsiz hareketleri nedeniyle gönderileceğini söylemişti. Bu isimlerden birisinin de sezon başında yuvaya geri dönen olduğu öne sürülüyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Caner Erkin'den Fatih Terim'e mesaj: İsterseniz gelebilirim

AYRILIK KARARI CANER'E İLETİLDİ
'in haberine göre, ayrılık kararının 'e iletildiği ve milli futbolcunun kendisine takım aramaya başladığı da belirtiliyor. İddialara göre Caner şok bir hamle yaptı ve 'le temas sağladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Caner Erkin'den Fatih Terim'e mesaj: İsterseniz gelebilirim

"SİZ İSTERSENİZ GELEBİLİRİM!"
32 yaşındaki futbolcunun şu anda 'da bulunan 'le telefonda görüştüğü ve "'den ayrılıyorum. Eğer siz isterseniz 'a gelebilirim" dediği belirtildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Caner Erkin'den Fatih Terim'e mesaj: İsterseniz gelebilirim

SEZON BAŞI DA GÜNDEMDEYDİ
sezon başında da Sarı-kırmızılılar'ın gündemine gelmiş ancak 'tan ayrıldıktan sonra 'ye dönmüştü. Yıldız futbolcu konusundaki gelişmeler merakla bekleniyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Caner Erkin'den Fatih Terim'e mesaj: İsterseniz gelebilirim

CANER GİDERSE FILIP NOVAK KALACAK
'nin bir diğer tartışılan sol beki 'ın durumu 'e bağlı. Eğer iddialar doğruysa ve 'le yollar ayrılırsa Novak büyük ihtimalle takımda kalacak. Çek yıldızın eski takımı 'la görüştüğü ve dönmek istediği öne sürülüyor.

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