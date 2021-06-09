09 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Umut Meraş'a kanca! Görüşme gerçekleşti

19 Haziran'da seçime gitmeye hazırlanan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı takım sözleşmeleri biten Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir'in alternatifini ise milli takımda buldu. Cimbom, milli yıldız Umut Meraş'ın menajeri ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Umut Meraş'a kanca! Görüşme gerçekleşti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.06.2021

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen , transferi için çalışmalarına başladı. Sözleşmeleri sona eren ve 'le yollarına ayıran sarı-kırmızılı ekip, bu bölgeyi milli futbolcu 'la doldurmak istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Umut Meraş'a kanca! Görüşme gerçekleşti

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ!

'nun 8+6 yabancı sınırı kuralının bu sezon uygulanacağını duyurmasıyla birlikte yerli oyunculara yönelen 'ın 'ın menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Umut Meraş'ın da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Umut Meraş'a kanca! Görüşme gerçekleşti

Öte yandan, 'la 'un da ilgilendiği öğrenilirken, bordo-mavili ekibinde önümüzdeki günlerde milli futbolcu için teklif yapacağı iddia edildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Umut Meraş'a kanca! Görüşme gerçekleşti

PİYASA DEĞERİ 2.2 MİLYON AVRO

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 kadrosunda yer alan 'ın güncel piyasa değeri ise 2 milyon 200 bin avro. Bu sezon Fransa Ligue 2'de 31 maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, 31 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.Umut Meraş, A Milli Futbol Takımı'nın formasını ise 13 kere terletti.

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