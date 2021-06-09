Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Umut Meraş'a kanca! Görüşme gerçekleşti
19 Haziran'da seçime gitmeye hazırlanan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı takım sözleşmeleri biten Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir'in alternatifini ise milli takımda buldu. Cimbom, milli yıldız Umut Meraş'ın menajeri ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, sol bek transferi için çalışmalarına başladı. Sözleşmeleri sona eren Saracchi ve Emre Taşdemir'le yollarına ayıran sarı-kırmızılı ekip, bu bölgeyi milli futbolcu Umut Meraş'la doldurmak istiyor.
MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ!
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 8+6 yabancı sınırı kuralının bu sezon uygulanacağını duyurmasıyla birlikte yerli oyunculara yönelen Galatasaray'ın Umut Meraş'ın menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Le Havre ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Umut Meraş'ın da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
Öte yandan, Umut Meraş'la Trabzonspor'un da ilgilendiği öğrenilirken, bordo-mavili ekibinde önümüzdeki günlerde milli futbolcu için teklif yapacağı iddia edildi.
PİYASA DEĞERİ 2.2 MİLYON AVRO
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 kadrosunda yer alan Umut Meraş'ın güncel piyasa değeri ise 2 milyon 200 bin avro. Bu sezon Fransa Ligue 2'de 31 maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, 31 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.Umut Meraş, A Milli Futbol Takımı'nın formasını ise 13 kere terletti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig