"Bir rol model olmak beni rahatsız etmiyor. İyi profesyonellerle çalışma şansı buluyorum, bu birliktelikler beni de geliştiriyor. Bugüne kadar her şey harika gitti. Beni sadece bir sporcu olarak değil, aynı zamanda bir eş ve aile babası olarak görüyorlar. Markaların benimle bu anlamda işbirlikleri yapması da ayrıca bir gurur."

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