Son dakika spor haberi: Galatasaraylı Radamel Falcao konuştu! "Türk insanı çok yardımsever"
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Radamel Falcao, ülkesinde bir markanın yüzü oldu ve kendisi hakkında merak edilenleri cevapladı. Kolombiyalı futbolcu, Türk taraftarlara övgü dolu sözler söyledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, ülkesinde bir markanın yüzü oldu ve kendisi hakkında merak edilen soruları cevapladı. İşte Kolombiyalı golcünün açıklamaları.
"Türkiye'deki insanları çok sevdim, hepsi çok yardımsever ve arkadaş canlısı. Ve çok tutkulular. Neredeyse her konuda tutkuları var."
"Corona virüsü nedeniyle çok fazla seyahat edemiyorum ancak en kısa sürede gezmek istiyorum. Ailemle yeni yerler keşfetmeyi ve gezmeyi gerçekten çok seviyorum."
"Pandemide ailemde, eşimle ve çocuklarımla daha çok zaman geçirme zamanı buldum. Günlük aktivitelere de zaman ayırabildim. Kızımın okul işlerine daha çok yardım edebildim mesela."
"Boş zamanlarında eşimle ve kızımla birlikte olmayı seviyorum. Yürüyüş yapıp, bir dondurma almak ya da akşam yemeği hazırlamak benim için oldukça eğlenceli. İyi giyinmeyi ve rahat hissetmeyi seviyorum. İyi bir takım elbisenin benim için önemi büyük, geleneksel bir adamın ağırlığını değişmem."
"Bir rol model olmak beni rahatsız etmiyor. İyi profesyonellerle çalışma şansı buluyorum, bu birliktelikler beni de geliştiriyor. Bugüne kadar her şey harika gitti. Beni sadece bir sporcu olarak değil, aynı zamanda bir eş ve aile babası olarak görüyorlar. Markaların benimle bu anlamda işbirlikleri yapması da ayrıca bir gurur."
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