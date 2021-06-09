09 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaraylı Radamel Falcao konuştu! "Türk insanı çok yardımsever"

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Radamel Falcao, ülkesinde bir markanın yüzü oldu ve kendisi hakkında merak edilenleri cevapladı. Kolombiyalı futbolcu, Türk taraftarlara övgü dolu sözler söyledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaraylı Radamel Falcao konuştu! Türk insanı çok yardımsever
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 Giriş Tarihi: 09.06.2021

'ın Kolombiyalı yıldızı , ülkesinde bir markanın yüzü oldu ve kendisi hakkında merak edilen soruları cevapladı. İşte Kolombiyalı golcünün açıklamaları.

Son dakika spor haberi: Galatasaraylı Radamel Falcao konuştu! Türk insanı çok yardımsever

"'deki insanları çok sevdim, hepsi çok yardımsever ve arkadaş canlısı. Ve çok tutkulular. Neredeyse her konuda tutkuları var."

Son dakika spor haberi: Galatasaraylı Radamel Falcao konuştu! Türk insanı çok yardımsever

"Corona virüsü nedeniyle çok fazla seyahat edemiyorum ancak en kısa sürede gezmek istiyorum. Ailemle yeni yerler keşfetmeyi ve gezmeyi gerçekten çok seviyorum."

Son dakika spor haberi: Galatasaraylı Radamel Falcao konuştu! Türk insanı çok yardımsever

"Pandemide ailemde, eşimle ve çocuklarımla daha çok zaman geçirme zamanı buldum. Günlük aktivitelere de zaman ayırabildim. Kızımın okul işlerine daha çok yardım edebildim mesela."

Son dakika spor haberi: Galatasaraylı Radamel Falcao konuştu! Türk insanı çok yardımsever

" eşimi daha iyi tanıma şansı da tanıdı. Oğlumu ve kızımı da daha iyi tanıdım. bizi gelişmeye zorladı, daha anlayışlı, daha sabırlı, elinden gelenin en iyisini yapmaya zorladı."

Son dakika spor haberi: Galatasaraylı Radamel Falcao konuştu! Türk insanı çok yardımsever

"Boş zamanlarında eşimle ve kızımla birlikte olmayı seviyorum. Yürüyüş yapıp, bir dondurma almak ya da akşam yemeği hazırlamak benim için oldukça eğlenceli. İyi giyinmeyi ve rahat hissetmeyi seviyorum. İyi bir takım elbisenin benim için önemi büyük, geleneksel bir adamın ağırlığını değişmem."

Son dakika spor haberi: Galatasaraylı Radamel Falcao konuştu! Türk insanı çok yardımsever

"Bir rol model olmak beni rahatsız etmiyor. İyi profesyonellerle çalışma şansı buluyorum, bu birliktelikler beni de geliştiriyor. Bugüne kadar her şey harika gitti. Beni sadece bir sporcu olarak değil, aynı zamanda bir eş ve aile babası olarak görüyorlar. Markaların benimle bu anlamda işbirlikleri yapması da ayrıca bir gurur."

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