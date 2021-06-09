Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Andriy Yarmolenko, Mert Çetin, Diego Laxalt... | GS haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Sezonu 2. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, seçim gündemi dışında transferde de hareketli günler yaşıyor. Sarı kırmızılı ekibin transfer listesine yeni isimler de eklendi. Andriy Yarmolenko, Mert Çetin, Diego Laxalt gibi isimler Aslan'ın listesine giriş yaptı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)
Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren Faith Terim'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...
BERKAY ÖZCAN
Süper Lig'de beklenen performansı sergileyemeyen Başakşehir'de yaprak dökümü bekleniyor. Net bir orta saha transferi gerçekleştirmek isteyen Galatasaray'da gündeme Berkay Özcan geldi.
MERT ÇETİN
Roma'da oynayan milli futbolcumuz Mert Çetin, Hellas Verona'da kiralık dönemini doldurmasıyla birlikte takımına geri döndü. Mert Çetin'i kiralamak için sarı kırmızılı ekip devreye girdi. Son kararı Jose Mourinho verecek.
HALİL AKBUNAR
İzmir temsilcisi Göztepe'nin başarılı futbolcusu Halil Akbunar için girişimlerini sürdüren Galatasaray'ın son teklifi ortaya çıktı. Aslan Halil için 15 milyon TL'yi gözden çıkardı. Halil Akbunar'ın sözleşmesi 2022 yılında son bulacak.
UMUT MERAŞ
Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, milli futbolcu Umut Meraş'ı gündemine aldı. Umut'un menajeriyle görüşmeler gerçekleştirildi. Galatasaray'ın bu transferdeki rakibi Trabzonspor oldu.
SUAT SERDAR
Galatasaray, bu sezon Bundesliga'da küme düşen Schalke'den ayrılma kararı alan 24 yaşındaki gurbetçi futbolcu Suat Serdar'ın menajeriyle de temas sağladı. Suat'ı Fransız ekibi Marsilya kadrosuna katmak istiyor.
MARTIN ERLIC
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme son olarak gelen isim Martin Erlic oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Spezia'da forma giyen yıldız futbolcu, Luyinda'nın satılma durumu ortaya çıkarsa alternatif isim olarak kadroya katılacak.
DIEGO LAXALT
Bugüne kadar sol bek için Patrick van Aanholt, Ezgjan Alioski ve Alex Moreno gibi isimleri gündemine alan Galatasaray'da son olarak Diego Laxalt gündeme geldi. Hızıyla dikkat çeken futbolcu için Fernando Muslera devreye girecek ve takımı anlatacak.
FERNANDINHO
Manchester City'den ayrılan 36 yaşındaki tecrübeli yıldız Fernandinho için temasa geçildi. Mevcut yönetim deneyimli yıldızı takıma katmak istiyor. Fernandinho'nun 2 yıl daha futbol oynamak istediği biliniyor.
ANDRIY YARMOLENKO
Galatasaray'da bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen Sofiane Feghouli'nin takımdan ayrılması bekleniyor. O pozisyonda açılacak açığı kapatmak isteyen Galatasaray, Andriy Yarmolenko'yu gündemine aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig