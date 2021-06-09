09 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Andriy Yarmolenko, Mert Çetin, Diego Laxalt... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Sezonu 2. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, seçim gündemi dışında transferde de hareketli günler yaşıyor. Sarı kırmızılı ekibin transfer listesine yeni isimler de eklendi. Andriy Yarmolenko, Mert Çetin, Diego Laxalt gibi isimler Aslan'ın listesine giriş yaptı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Andriy Yarmolenko, Mert Çetin, Diego Laxalt... | GS haberleri
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 Giriş Tarihi: 09.06.2021

Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren 'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Andriy Yarmolenko, Mert Çetin, Diego Laxalt... | GS haberleri

BERKAY ÖZCAN

Süper Lig'de beklenen performansı sergileyemeyen Başakşehir'de yaprak dökümü bekleniyor. Net bir orta saha transferi gerçekleştirmek isteyen Galatasaray'da gündeme geldi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Andriy Yarmolenko, Mert Çetin, Diego Laxalt... | GS haberleri

MERT ÇETİN

Roma'da oynayan milli futbolcumuz , Hellas Verona'da kiralık dönemini doldurmasıyla birlikte takımına geri döndü. Mert Çetin'i kiralamak için sarı kırmızılı ekip devreye girdi. Son kararı Jose Mourinho verecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Andriy Yarmolenko, Mert Çetin, Diego Laxalt... | GS haberleri

HALİL AKBUNAR

İzmir temsilcisi 'nin başarılı futbolcusu için girişimlerini sürdüren Galatasaray'ın son teklifi ortaya çıktı. Aslan Halil için 15 milyon TL'yi gözden çıkardı. Halil Akbunar'ın sözleşmesi 2022 yılında son bulacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Andriy Yarmolenko, Mert Çetin, Diego Laxalt... | GS haberleri

UMUT MERAŞ

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, milli futbolcu Umut Meraş'ı gündemine aldı. Umut'un menajeriyle görüşmeler gerçekleştirildi. Galatasaray'ın bu transferdeki rakibi Trabzonspor oldu.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Andriy Yarmolenko, Mert Çetin, Diego Laxalt... | GS haberleri

SUAT SERDAR

Galatasaray, bu sezon Bundesliga'da küme düşen Schalke'den ayrılma kararı alan 24 yaşındaki gurbetçi futbolcu Suat Serdar'ın menajeriyle de temas sağladı. Suat'ı Fransız ekibi Marsilya kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Andriy Yarmolenko, Mert Çetin, Diego Laxalt... | GS haberleri

MARTIN ERLIC

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme son olarak gelen isim Martin Erlic oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Spezia'da forma giyen yıldız futbolcu, Luyinda'nın satılma durumu ortaya çıkarsa alternatif isim olarak kadroya katılacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Andriy Yarmolenko, Mert Çetin, Diego Laxalt... | GS haberleri

DIEGO LAXALT

Bugüne kadar sol bek için Patrick van Aanholt, Ezgjan Alioski ve gibi isimleri gündemine alan Galatasaray'da son olarak gündeme geldi. Hızıyla dikkat çeken futbolcu için Fernando Muslera devreye girecek ve takımı anlatacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Andriy Yarmolenko, Mert Çetin, Diego Laxalt... | GS haberleri

FERNANDINHO

Manchester City'den ayrılan 36 yaşındaki tecrübeli yıldız Fernandinho için temasa geçildi. Mevcut yönetim deneyimli yıldızı takıma katmak istiyor. Fernandinho'nun 2 yıl daha futbol oynamak istediği biliniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Andriy Yarmolenko, Mert Çetin, Diego Laxalt... | GS haberleri

ANDRIY YARMOLENKO

Galatasaray'da bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen Sofiane Feghouli'nin takımdan ayrılması bekleniyor. O pozisyonda açılacak açığı kapatmak isteyen Galatasaray, 'yu gündemine aldı.

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