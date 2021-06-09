Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Andriy Yarmolenko, Mert Çetin, Diego Laxalt... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Sezonu 2. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, seçim gündemi dışında transferde de hareketli günler yaşıyor. Sarı kırmızılı ekibin transfer listesine yeni isimler de eklendi. Andriy Yarmolenko, Mert Çetin, Diego Laxalt gibi isimler Aslan'ın listesine giriş yaptı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren Faith Terim'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...

BERKAY ÖZCAN Süper Lig'de beklenen performansı sergileyemeyen Başakşehir'de yaprak dökümü bekleniyor. Net bir orta saha transferi gerçekleştirmek isteyen Galatasaray'da gündeme Berkay Özcan geldi.

MERT ÇETİN Roma'da oynayan milli futbolcumuz Mert Çetin, Hellas Verona'da kiralık dönemini doldurmasıyla birlikte takımına geri döndü. Mert Çetin'i kiralamak için sarı kırmızılı ekip devreye girdi. Son kararı Jose Mourinho verecek.

HALİL AKBUNAR İzmir temsilcisi Göztepe'nin başarılı futbolcusu Halil Akbunar için girişimlerini sürdüren Galatasaray'ın son teklifi ortaya çıktı. Aslan Halil için 15 milyon TL'yi gözden çıkardı. Halil Akbunar'ın sözleşmesi 2022 yılında son bulacak.

UMUT MERAŞ Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, milli futbolcu Umut Meraş'ı gündemine aldı. Umut'un menajeriyle görüşmeler gerçekleştirildi. Galatasaray'ın bu transferdeki rakibi Trabzonspor oldu.

SUAT SERDAR Galatasaray, bu sezon Bundesliga'da küme düşen Schalke'den ayrılma kararı alan 24 yaşındaki gurbetçi futbolcu Suat Serdar'ın menajeriyle de temas sağladı. Suat'ı Fransız ekibi Marsilya kadrosuna katmak istiyor.

MARTIN ERLIC Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme son olarak gelen isim Martin Erlic oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Spezia'da forma giyen yıldız futbolcu, Luyinda'nın satılma durumu ortaya çıkarsa alternatif isim olarak kadroya katılacak.

DIEGO LAXALT Bugüne kadar sol bek için Patrick van Aanholt, Ezgjan Alioski ve Alex Moreno gibi isimleri gündemine alan Galatasaray'da son olarak Diego Laxalt gündeme geldi. Hızıyla dikkat çeken futbolcu için Fernando Muslera devreye girecek ve takımı anlatacak.