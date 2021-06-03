Son dakika transfer haberi: Galatasaray Andros Townsend için harekete geçti! Bonservisi...
Son dakika transfer haberi: 2021-2022 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme flaş bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olan Andros Townsend'i kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte transferde yaşanan son gelişmeler... (GS spor haberleri)
Younes Belhanda'yı gönderen Galatasaray'da Sofiane Feghouli ile de yollar ayrılıyor. Bu sezon takımın en kötüleri arasında yer alan 31 yaşındaki futbolcu 3.85 milyon euro'luk maaşıyla takımın en maliyetli isimleri arasında yer alıyor.
Fotomaç'ın haberine göre bir yıl daha anlaşması bulunan Feghouli'nin gönderilmesi planlanırken sarı-kırmızılılar yerine Andros Townsend'i transfer etmek için çalışmalara başladı. Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile sözleşmesi biten Townsend, kulübüyle yeni kontrat imzalamayacak.
GÖNLÜ GALATASARAY'DAN YANA
Şampiyonluğa oynayacak bir takımda forma giymek isteyen 29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Galatasaray, 8 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız ismi, imza parası karşılığında kadrosuna katmayı planlıyor.
Townsend'in menajeriyle yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenilirken, Feghouli'nin elden çıkartılması halinde Townsend ile kontrat imzalanacak. Tabii transferin resmiyete dökülmesi için 19 Haziran'daki genel kurul da beklenecek.
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