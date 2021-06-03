03 Haziran 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Andros Townsend için harekete geçti! Bonservisi...

Son dakika transfer haberi: 2021-2022 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme flaş bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olan Andros Townsend'i kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte transferde yaşanan son gelişmeler... (GS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Andros Townsend için harekete geçti! Bonservisi...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.06.2021

Younes Belhanda'yı gönderen 'da Sofiane Feghouli ile de yollar ayrılıyor. Bu sezon takımın en kötüleri arasında yer alan 31 yaşındaki futbolcu 3.85 milyon euro'luk maaşıyla takımın en maliyetli isimleri arasında yer alıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Andros Townsend için harekete geçti! Bonservisi...

Fotomaç'ın haberine göre bir yıl daha anlaşması bulunan Feghouli'nin gönderilmesi planlanırken sarı-kırmızılılar yerine 'i transfer etmek için çalışmalara başladı. Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile sözleşmesi biten Townsend, kulübüyle yeni kontrat imzalamayacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Andros Townsend için harekete geçti! Bonservisi...

GÖNLÜ GALATASARAY'DAN YANA

Şampiyonluğa oynayacak bir takımda forma giymek isteyen 29 yaşındaki futbolcu, 'ın teklifine sıcak bakıyor. Galatasaray, 8 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız ismi, imza parası karşılığında kadrosuna katmayı planlıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Andros Townsend için harekete geçti! Bonservisi...

Townsend'in menajeriyle yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenilirken, Feghouli'nin elden çıkartılması halinde Townsend ile kontrat imzalanacak. Tabii transferin resmiyete dökülmesi için 19 Haziran'daki genel kurul da beklenecek.

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