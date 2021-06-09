09 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Ekrem Memnun ile devam dedi!

G.Saray Ekrem Memnun ile devam dedi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.06.2021

Son dakika spor haberleri: Erkek Basketbol Takım, başantrenör ile sözleşme yenilediğini açıkladı. ( haberleri)

Erkek Basketbol Takımı, başantrenör ile sözleşme yenilediğini açıkladı.

Galatasaray, Ekrem Memnun ile yola devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun Ocak ayında başantrenörlük görevine getirilen Ekrem Memnun, gelecek sezon da sarı-kırmızılı takımın başında olacak. Deneyimli teknik adam, 2014 yılında ile Şampiyonluğu yaşamıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezonu 11 galibiyet 19 mağlubiyet ile 14'üncü sırada tamamlamıştı.

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