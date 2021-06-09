09 Haziran 2021, Çarşamba
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Galatasaray, Ekrem Memnun ile yola devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun Ocak ayında başantrenörlük görevine getirilen Ekrem Memnun, gelecek sezon da sarı-kırmızılı takımın başında olacak. Deneyimli teknik adam, 2014 yılında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ile Kadınlar Euroleague Şampiyonluğu yaşamıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezonu 11 galibiyet 19 mağlubiyet ile 14'üncü sırada tamamlamıştı.
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Ekrem Memnun ile devam dedi!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Erkek Basketbol Takım, başantrenör Ekrem Memnun ile sözleşme yenilediğini açıkladı. (GS spor haberleri)
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Ekrem Memnun ile sözleşme yenilediğini açıkladı.
Galatasaray, Ekrem Memnun ile yola devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun Ocak ayında başantrenörlük görevine getirilen Ekrem Memnun, gelecek sezon da sarı-kırmızılı takımın başında olacak. Deneyimli teknik adam, 2014 yılında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ile Kadınlar Euroleague Şampiyonluğu yaşamıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezonu 11 galibiyet 19 mağlubiyet ile 14'üncü sırada tamamlamıştı.
Kulübümüz, erkek basketbol takımımızın başantrenörü Ekrem Memnun ile sözleşme yeniledi.— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) June 9, 2021
Galatasaray'ın efsanesi, sayısız kupa ve tarihi başarıya imzasını atan Sayın Ekrem Memnun'a başarılar dileriz.
Detaylar için 👉 https://t.co/D4prqRQcT4 pic.twitter.com/qr92DaL17B
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