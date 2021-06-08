Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sürpriz teklif! Serge Arnaud Aka hamlesi
Galatasaray'da yaşanan seçim süreci ve teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar için Afrika basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Aslan'ın, Fildişi Ligi takımlarından El Gouna'da forma giyen Serge Arnaud Aka için transfer teklifi yaptığı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da bir yandan seçimli kongre, diğer yandan teknik direktör meselesi gündemi meşgul ederken, transfer için de çalışmalar sürüyor.
Orta sahaya bir regista arayan Cimbom'un hedefinde, sürpriz bir ismin olduğu ortaya çıkarken, teklifin de yapıldığı öğrenildi.
AKA İÇİN TEKLİF YAPILDI
Mısır Ligi ekiplerinden El Gouna FC'de forma giyen Serge Arnaud Aka için Galatasaraylı yetkililerin, oyuncunun temsilcileriyle temasa geçtiği kaydedildi.
TAKIMININ EN İYİSİ
Kingfut'ta yer alan haberde Serge Arnaud Aka için 'takımının vazgeçilmesi' ifadesi yer alırken, etkileyici performansından dolayı Avrupa'dan kendisni Galatasaray haricinde başka kulüplerin de izlediği ifade edildi.
Bununla beraber Serge Arnaud Aka, Mart 2021'de Fildişi Milli Takımı'na davet edildi ve Nijer ile Etiyopya ile oyanan maçlarda kadroda yer buldu.
MOHAMED TRANSFERİ MISIR LİGİ İÇİN REFERANS OLDU
Haberin detaylarında, Galatasaray'ın Mısır Ligi'ne olan yakınlığının sebebinin, Mostafa Mohamed transferi olduğu bilgisine yer verildi.
BEDAVA GELECEK
Öte yandan Serge Arnaud Aka'nın kulübüyle olan kontratı Haziran 2021'de sona eriyor ve Galatasaray'a transferinin gerçekleşmesi halinde bedelsiz transfer olacak.
SERGE ARNOUD AKA KİMDİR?
16 Kasım 1994'te Fildişi'nde dünyaya gelen Aka, 1.83 boyunda ve ön libero mevkiinde forma giyiyor. Kariyerine ASEC Mimosas'ta başlayan Aka, daha sonra Club Sportif Sfaxien ve El Gouna FC'de forma giydi. Aka, bu sezon toplamda 24 müsabakada rol alırken 1 asist üretti ve 2052 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig