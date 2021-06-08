08 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sürpriz teklif! Serge Arnaud Aka hamlesi

Galatasaray'da yaşanan seçim süreci ve teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar için Afrika basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Aslan'ın, Fildişi Ligi takımlarından El Gouna'da forma giyen Serge Arnaud Aka için transfer teklifi yaptığı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sürpriz teklif! Serge Arnaud Aka hamlesi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.06.2021

'da bir yandan seçimli kongre, diğer yandan teknik direktör meselesi gündemi meşgul ederken, transfer için de çalışmalar sürüyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sürpriz teklif! Serge Arnaud Aka hamlesi

Orta sahaya bir regista arayan 'un hedefinde, sürpriz bir ismin olduğu ortaya çıkarken, teklifin de yapıldığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sürpriz teklif! Serge Arnaud Aka hamlesi

AKA İÇİN TEKLİF YAPILDI
ekiplerinden FC'de forma giyen için Galatasaraylı yetkililerin, oyuncunun temsilcileriyle temasa geçtiği kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sürpriz teklif! Serge Arnaud Aka hamlesi

TAKIMININ EN İYİSİ
Kingfut'ta yer alan haberde için 'takımının vazgeçilmesi' ifadesi yer alırken, etkileyici performansından dolayı 'dan kendisni haricinde başka kulüplerin de izlediği ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sürpriz teklif! Serge Arnaud Aka hamlesi

Bununla beraber , Mart 2021'de 'na davet edildi ve ile Etiyopya ile oyanan maçlarda kadroda yer buldu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sürpriz teklif! Serge Arnaud Aka hamlesi

MOHAMED TRANSFERİ MISIR LİGİ İÇİN REFERANS OLDU
Haberin detaylarında, 'ın 'ne olan yakınlığının sebebinin, olduğu bilgisine yer verildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sürpriz teklif! Serge Arnaud Aka hamlesi

BEDAVA GELECEK
Öte yandan 'nın kulübüyle olan kontratı Haziran 2021'de sona eriyor ve 'a transferinin gerçekleşmesi halinde bedelsiz transfer olacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sürpriz teklif! Serge Arnaud Aka hamlesi

SERGE ARNOUD AKA KİMDİR?
16 Kasım 1994'te Fildişi'nde dünyaya gelen Aka, 1.83 boyunda ve ön libero mevkiinde forma giyiyor. Kariyerine ASEC Mimosas'ta başlayan Aka, daha sonra Club Sportif Sfaxien ve FC'de forma giydi. Aka, bu sezon toplamda 24 müsabakada rol alırken 1 asist üretti ve 2052 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi.

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