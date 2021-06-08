Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sürpriz teklif! Serge Arnaud Aka hamlesi

Galatasaray'da yaşanan seçim süreci ve teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar için Afrika basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Aslan'ın, Fildişi Ligi takımlarından El Gouna'da forma giyen Serge Arnaud Aka için transfer teklifi yaptığı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da bir yandan seçimli kongre, diğer yandan teknik direktör meselesi gündemi meşgul ederken, transfer için de çalışmalar sürüyor.

Orta sahaya bir regista arayan Cimbom'un hedefinde, sürpriz bir ismin olduğu ortaya çıkarken, teklifin de yapıldığı öğrenildi.

AKA İÇİN TEKLİF YAPILDI

Mısır Ligi ekiplerinden El Gouna FC'de forma giyen Serge Arnaud Aka için Galatasaraylı yetkililerin, oyuncunun temsilcileriyle temasa geçtiği kaydedildi.

TAKIMININ EN İYİSİ

Kingfut'ta yer alan haberde Serge Arnaud Aka için 'takımının vazgeçilmesi' ifadesi yer alırken, etkileyici performansından dolayı Avrupa'dan kendisni Galatasaray haricinde başka kulüplerin de izlediği ifade edildi.

Bununla beraber Serge Arnaud Aka, Mart 2021'de Fildişi Milli Takımı'na davet edildi ve Nijer ile Etiyopya ile oyanan maçlarda kadroda yer buldu.

MOHAMED TRANSFERİ MISIR LİGİ İÇİN REFERANS OLDU

Haberin detaylarında, Galatasaray'ın Mısır Ligi'ne olan yakınlığının sebebinin, Mostafa Mohamed transferi olduğu bilgisine yer verildi.