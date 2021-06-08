08 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesinde dünya yıldızları var! Hakan Çalhanoğlu, Berkay Özcan, Sergio Ramos... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Sezonu 2. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, seçim gündemi dışında transferde de hareketli günler yaşıyor. Sarı kırmızılı ekibin transfer listesine yeni isimler de eklendi. Hakan Çalhanoğlu, Berkay Özcan, Sergio Ramos gibi isimler Aslan'ın listesine giriş yaptı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesinde dünya yıldızları var! Hakan Çalhanoğlu, Berkay Özcan, Sergio Ramos... | GS haberleri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.06.2021

'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. 'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesinde dünya yıldızları var! Hakan Çalhanoğlu, Berkay Özcan, Sergio Ramos... | GS haberleri

AYTAÇ KARA

Orta saha rotasyonunu arttırmak isteyen , formasıyla iyi bir performans sergileyen ile anlaşmıştı. Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya veda etti ve sarı kırmızılı formayı yakında giymesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesinde dünya yıldızları var! Hakan Çalhanoğlu, Berkay Özcan, Sergio Ramos... | GS haberleri

HALİL AKBUNAR

temsilcisi 'nin başarılı futbolcusu için girişimlerini sürdüren 'ın son teklifi ortaya çıktı. Aslan Halil için 15 milyon TL'yi gözden çıkardı. Halil Akbunar'ın sözleşmesi 2022 yılında son bulacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesinde dünya yıldızları var! Hakan Çalhanoğlu, Berkay Özcan, Sergio Ramos... | GS haberleri

ALPASLAN ÖZTÜRK

Gelecek sezon hazırlıklarını tamamlayan , yerli transferinde ince eleyip sık dokuyor. Yabancı kuralının da değişmesiyle yerli futbolcuların transferinde önem arttı. Galatasaray, 'de iyi bir sezon geçiren 'ü kadrosuna katmak için anlaşma sağladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesinde dünya yıldızları var! Hakan Çalhanoğlu, Berkay Özcan, Sergio Ramos... | GS haberleri

BERKAY ÖZCAN

Orta sahaya nokta atışı transfer yapmak isteyen , Başakşehir forması giyen 'ı gündemine aldı. Transferde Abdurrahim Albayrak görüşmeleri yürütüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesinde dünya yıldızları var! Hakan Çalhanoğlu, Berkay Özcan, Sergio Ramos... | GS haberleri

ALEX MORENO

İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen 27 yaşındaki 'nun işini bitirdi. İspanyol yıldızın menajeriyle temasa geçen yıllık 1.2 milyon Euro'luk teklifiyle prensip anlaşması sağladı. Betis kulübüyle pazarlıklar ise sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesinde dünya yıldızları var! Hakan Çalhanoğlu, Berkay Özcan, Sergio Ramos... | GS haberleri

HANNIBAL MEJBRI

, Manchester United'ın genç takımında oynayan Hanninal Mejbri ile ilgileniyor. Mejbri, "Seçeneklerden birisi de Galatasaray. Orada A takım deneyimi kazanabilirim. Ancak Manchester'da U-23'te oynamakta iyi... O sayede milli takımdayım" diye konuştu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesinde dünya yıldızları var! Hakan Çalhanoğlu, Berkay Özcan, Sergio Ramos... | GS haberleri

HAKAN ÇALHANOĞLU

Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu belirten , 'a transferi sorulduğunda "Neden olmasın?" şeklinde yanıt verdi. Bu yanıt taraftarları heyecanlandırdı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesinde dünya yıldızları var! Hakan Çalhanoğlu, Berkay Özcan, Sergio Ramos... | GS haberleri

FERNANDINHO

Manchester City'den ayrılan 36 yaşındaki tecrübeli yıldız Fernandinho için temasa geçildi. Mevcut yönetim deneyimli yıldızı takıma katmak istiyor. Fernandinho'nun 2 yıl daha futbol oynamak istediği biliniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesinde dünya yıldızları var! Hakan Çalhanoğlu, Berkay Özcan, Sergio Ramos... | GS haberleri

SERGIO RAMOS

Real Madrid ile anlaşamayan , PSG ve Manchester City ile transfer görüşmesi yaptı. Ramos'un ismi Fenerbahçe ve 'la da anılıyor. Deneyimli yıldız gelen teklifleri değerlendirecek.

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