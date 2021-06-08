Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesinde dünya yıldızları var! Hakan Çalhanoğlu, Berkay Özcan, Sergio Ramos... | GS haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Sezonu 2. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, seçim gündemi dışında transferde de hareketli günler yaşıyor. Sarı kırmızılı ekibin transfer listesine yeni isimler de eklendi. Hakan Çalhanoğlu, Berkay Özcan, Sergio Ramos gibi isimler Aslan'ın listesine giriş yaptı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)
Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Faith Terim'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...
AYTAÇ KARA
Orta saha rotasyonunu arttırmak isteyen Galatasaray, Kasımpaşa formasıyla iyi bir performans sergileyen Aytaç Kara ile anlaşmıştı. Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya veda etti ve sarı kırmızılı formayı yakında giymesi bekleniyor.
HALİL AKBUNAR
İzmir temsilcisi Göztepe'nin başarılı futbolcusu Halil Akbunar için girişimlerini sürdüren Galatasaray'ın son teklifi ortaya çıktı. Aslan Halil için 15 milyon TL'yi gözden çıkardı. Halil Akbunar'ın sözleşmesi 2022 yılında son bulacak.
ALPASLAN ÖZTÜRK
Gelecek sezon hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, yerli transferinde ince eleyip sık dokuyor. Yabancı kuralının da değişmesiyle yerli futbolcuların transferinde önem arttı. Galatasaray, Göztepe'de iyi bir sezon geçiren Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katmak için anlaşma sağladı.
BERKAY ÖZCAN
Orta sahaya nokta atışı transfer yapmak isteyen Galatasaray, Başakşehir forması giyen Berkay Özcan'ı gündemine aldı. Transferde Abdurrahim Albayrak görüşmeleri yürütüyor.
ALEX MORENO
İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen 27 yaşındaki Alex Moreno'nun işini bitirdi. İspanyol yıldızın menajeriyle temasa geçen Galatasaray yıllık 1.2 milyon Euro'luk teklifiyle prensip anlaşması sağladı. Betis kulübüyle pazarlıklar ise sürüyor.
HANNIBAL MEJBRI
Galatasaray, Manchester United'ın genç takımında oynayan Hanninal Mejbri ile ilgileniyor. Mejbri, "Seçeneklerden birisi de Galatasaray. Orada A takım deneyimi kazanabilirim. Ancak Manchester'da U-23'te oynamakta iyi... O sayede milli takımdayım" diye konuştu.
HAKAN ÇALHANOĞLU
Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu belirten Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a transferi sorulduğunda "Neden olmasın?" şeklinde yanıt verdi. Bu yanıt taraftarları heyecanlandırdı.
FERNANDINHO
Manchester City'den ayrılan 36 yaşındaki tecrübeli yıldız Fernandinho için temasa geçildi. Mevcut yönetim deneyimli yıldızı takıma katmak istiyor. Fernandinho'nun 2 yıl daha futbol oynamak istediği biliniyor.
SERGIO RAMOS
Real Madrid ile anlaşamayan Sergio Ramos, PSG ve Manchester City ile transfer görüşmesi yaptı. Ramos'un ismi Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılıyor. Deneyimli yıldız gelen teklifleri değerlendirecek.
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