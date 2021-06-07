07 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Werder Bremen'den genç yetenek! Eren Dinkçi

G.Saray'a Werder Bremen'den genç yetenek!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

, ’den ’yi transfer listesine dahil etti. Yabancı sayısının düşmesiyle birlikte yerli havuzunu genişletmek isteyen sarı-kırmızılı takımın, 18 yaşındaki golcü için takımıyla görüştüğü bildirildi. Werder’in altyapısında forma giyen Eren, ’na çağrılmıştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Manchester United'ın genç yeteneğini kiralamak isteyen , 'den 'yi de listesine dahil etti.

Fotomaç'ın haberine göre, Yabancı sayısının düşürülmesi ve altyapısını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takımın, 18 yaşındaki golcü için takımıyla görüştüğü bildirildi.

Werder'in altyapısında forma giyen Eren, 'na çağrılmıştı.

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