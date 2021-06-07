Manchester United'ın genç yeteneğini kiralamak isteyen Galatasaray, Werder Bremen'den Eren Dinkçi'yi de listesine dahil etti.

Fotomaç'ın haberine göre, Yabancı sayısının düşürülmesi ve altyapısını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takımın, 18 yaşındaki golcü için Alman takımıyla görüştüğü bildirildi.

Werder'in altyapısında forma giyen Eren, U19 Milli Takımı'na çağrılmıştı.

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