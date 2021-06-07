07 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da başkanlık seçimi öncesi oy pusulası seçimi gerçekleşti!

G.Saray'da seçim öncesi renk pusulası belli oldu
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 Giriş Tarihi: 07.06.2021

Son dakika spor haberleri: Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı’nda kullanılacak oy pusulası için renk seçimi gerçekleştirildi. ( haberleri)

Son dakika spor haberleri: Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda kullanılacak oy pusulası için renk seçimi gerçekleştirildi.

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