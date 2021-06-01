01 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Anahtar Makouta'ya...

Galatasaray'da, Gedson Fernandes ve Etebo'nun kiralık sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte orta sahaya arayışlara başlayan sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu Gaius Makouta'yı transfer gündemine aldı. Kongolu yıldızın kulübü Braga ile görüşmelerin başladı İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Anahtar Makouta'ya...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.06.2021

Fotomaç'ın haberine göre, 'da seçim ve teknik adam belirsizliğine karşılık transfer çalışmaları ağır da olsa devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, 20 Temmuz'da . Ön eleme maçına çıkacak ve eksiklerini bir an önce kapatması gerekiyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Anahtar Makouta'ya...

Üstelik ve 'nun da kiralık anlaşmaları sona erdi ve orta saha boşaldı. Daha önce de gönderilmişti. Scout ekibinin analizleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren 'ın bonservisi 'nın B takımında bulunan ile ilgilendiği bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Anahtar Makouta'ya...

CİMBOM İÇİN BASTIRIYOR
Sarı-kırmızılı yöneticilerin, sezonu kiralık olarak 'ın takımında tamamlayan Kongolu futbolcu için SC B Kulübüyle ile temas kurduğu öğrenildi. Bulgaristan'ın takımının da istediği 23 yaşındaki ön liberonun maliyetinin 2 milyon Euro civarında olduğu belirtilirken 'ın kısa sürede kulübü ve oyuncuyla anlaşma sağlaması ve transferi açıklaması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Anahtar Makouta'ya...

'nın da yerine formasını giymeyi çok istediği ve 'dan sarı-kırmızılı formayı giymek için kolaylık sağlamasını istediği kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Anahtar Makouta'ya...

Geçen sezon 'de kiralık oynayan 24 maçta 6 gol, 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kongo asıllı Fransız ön liberonun ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Anahtar Makouta'ya...

Genç yaşına karşılık 5 farklı ülkede top koşturan Kongolu orta saha, kariyeri boyunca 114 maça çıktı, 16 gol atıp, 10 da asist yaptı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Anahtar Makouta'ya...

5 ÜLKEDE FORMA GİYDİ
Fransız US Creteil-Lusitanos alt yapısından yetişen , İrlanda'da Longford Town, Yunanistan'da Aris Selanik, Portekiz'de SC Covilha, B ve 'da formaları giydi.

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