Fotomaç'ın haberine göre, Galatasaray'da seçim ve teknik adam belirsizliğine karşılık transfer çalışmaları ağır da olsa devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, 20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme maçına çıkacak ve eksiklerini bir an önce kapatması gerekiyor.