01 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray başkan adayından flaş hamle! Fatih Terim yerine Rudi Garcia

Galatasaray'da kulübün başkan adayları arasında bulunan Yiğir Şardan'ın, seçilmesi halinde sözleşmesi sona eren Fatih Terim ile yola devam etmeyeceği öğrenildi. Şardan'ın Terim yerine Rudi Garcia'yı takımın başına getirmeyi planladığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray başkan adayından flaş hamle! Fatih Terim yerine Rudi Garcia
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.06.2021

Fotomaç'ın haberine göre, başkan adaylarından 'ın teknik direktörünün hazır olduğu iddia edildi. Seçilmesi durumunda 'le çalışmayı düşünmeyen Şardan'ın yabancı bir hoca getirmek istediği ifade edildi. Bu isimle ilgili G.Saray camiasında çok farklı dedikodular var.

Son dakika spor haberi: Galatasaray başkan adayından flaş hamle! Fatih Terim yerine Rudi Garcia

'ın, göreve gelmesi durumunda 'le çalışmamasına kesin gözüyle bakılıyor. Şardan'ın adayı ise belli oldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray başkan adayından flaş hamle! Fatih Terim yerine Rudi Garcia

Bu dedikodulardan belki de en dikkat çekeni ise 24 Mayıs'ta 'dan ayrılan ve henüz yeni bir takımla anlaşmayan 'yla ilgili... Şardan ekibinin, Fransız hocayla bir ön görüşme yaptığı ve 57 yaşındaki teknik adamın da teklife sıcak baktığı ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray başkan adayından flaş hamle! Fatih Terim yerine Rudi Garcia

ÖZÜR DİLEMELİ

Bu dedikodulardan belki de en dikkat çekeni ise 24 Mayıs'ta 'dan ayrılan ve henüz yeni bir takımla anlaşmayan 'yla ilgili... Şardan ekibinin, Fransız hocayla bir ön görüşme yaptığı ve 57 yaşındaki teknik adamın da teklife sıcak baktığı ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray başkan adayından flaş hamle! Fatih Terim yerine Rudi Garcia

ALBAYRAK SESSİZ

'ın listesinde Terim'le yakın dostluğu bulunan da bulunuyor. Ancak ikilinin son dönemde yaşanan tartışmalardan dolayı aralarının açık olduğu belirtiliyor. Albayrak'ın Terim'le ilgili sessizliği de buna bağlanıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray başkan adayından flaş hamle! Fatih Terim yerine Rudi Garcia

, St. Etienne, , , , , ve 'da teknik adam olarak görev yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom'a dünya yıldızı orta saha! Cimbom'a dünya yıldızı orta saha!
Kiralıklar ne olacak? Gedson, Halil ve Onyekuru... Kiralıklar ne olacak? Gedson, Halil ve Onyekuru...
Aslan'dan orta saha bombası! Anahtar Makouta'ya... Aslan'dan orta saha bombası! Anahtar Makouta'ya...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör