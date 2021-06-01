Son dakika spor haberi: Galatasaray başkan adayından flaş hamle! Fatih Terim yerine Rudi Garcia

Bu dedikodulardan belki de en dikkat çekeni ise 24 Mayıs'ta Lyon'dan ayrılan ve henüz yeni bir takımla anlaşmayan Rudi Garcia'yla ilgili... Şardan ekibinin, Fransız hocayla bir ön görüşme yaptığı ve 57 yaşındaki teknik adamın da teklife sıcak baktığı ifade edildi.