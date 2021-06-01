Son dakika spor haberi: Galatasaray başkan adayından flaş hamle! Fatih Terim yerine Rudi Garcia
Galatasaray'da kulübün başkan adayları arasında bulunan Yiğir Şardan'ın, seçilmesi halinde sözleşmesi sona eren Fatih Terim ile yola devam etmeyeceği öğrenildi. Şardan'ın Terim yerine Rudi Garcia'yı takımın başına getirmeyi planladığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, başkan adaylarından Yiğit Şardan'ın teknik direktörünün hazır olduğu iddia edildi. Seçilmesi durumunda Fatih Terim'le çalışmayı düşünmeyen Şardan'ın yabancı bir hoca getirmek istediği ifade edildi. Bu isimle ilgili G.Saray camiasında çok farklı dedikodular var.
Yiğit Şardan'ın, göreve gelmesi durumunda Fatih Terim'le çalışmamasına kesin gözüyle bakılıyor. Şardan'ın adayı ise belli oldu.
Bu dedikodulardan belki de en dikkat çekeni ise 24 Mayıs'ta Lyon'dan ayrılan ve henüz yeni bir takımla anlaşmayan Rudi Garcia'yla ilgili... Şardan ekibinin, Fransız hocayla bir ön görüşme yaptığı ve 57 yaşındaki teknik adamın da teklife sıcak baktığı ifade edildi.
ÖZÜR DİLEMELİ
Bu dedikodulardan belki de en dikkat çekeni ise 24 Mayıs'ta Lyon'dan ayrılan ve henüz yeni bir takımla anlaşmayan Rudi Garcia'yla ilgili... Şardan ekibinin, Fransız hocayla bir ön görüşme yaptığı ve 57 yaşındaki teknik adamın da teklife sıcak baktığı ifade edildi.
ALBAYRAK SESSİZ
Yiğit Şardan'ın listesinde Terim'le yakın dostluğu bulunan Abdurrahim Albayrak da bulunuyor. Ancak ikilinin son dönemde yaşanan tartışmalardan dolayı aralarının açık olduğu belirtiliyor. Albayrak'ın Terim'le ilgili sessizliği de buna bağlanıyor.
Rudi Garcia, St. Etienne, Dijon, Le Mans, Lille, Roma, Marsilya ve Lyon'da teknik adam olarak görev yaptı.
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