07 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Mbaye Diagne'nin geleceği merak konusu! Galatasaray'da kalacak mı?

Galatasaray'da Mbaye Diagne istenmeyen adam ilan edildi. 2019 kışında 13 milyon Euro gibi astronomik bir rakama Kasımpaşa'dan Galatasaray'a gelen yıldız oyuncu, bir türlü beklenen seviyeye çıkamadı. Senegalli forvet, geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekiplerinden West Bromwich'te geçirdi. Oradaki sözleşmesi biten ve sarı kırmızılı takıma geri dönen oyuncunun geleceği merak konusu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Mbaye Diagne'nin geleceği merak konusu! Galatasaray'da kalacak mı?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

'da yeni sezon öncesi başkan ve teknik direktör konusunda belirsizlik sürerken, takımdan ayrılacak ve takımda kalacak futbolcularla ilgili de bekleyiş sürüyor.

Son dakika spor haberi: Mbaye Diagne'nin geleceği merak konusu! Galatasaray'da kalacak mı?

Sarı kırmızılılarda kiralık sözleşmesi biten ve mukavelesi sona eren oyuncular kadrodan önemli bir kan kaybına yol açtı. Tüm bunlar haricinde 'ın da elden çıkartmak istediği oyuncular var.

Son dakika spor haberi: Mbaye Diagne'nin geleceği merak konusu! Galatasaray'da kalacak mı?

Sarı-kırmızılılarda takımdan gönderilmesi planlanan isimlerin başında ise geliyor. yönetimi, geçen sezon ekibi 'e kiraladığı Senegalli golcüyü yeni sezonda kadroda düşünmüyor.

Son dakika spor haberi: Mbaye Diagne'nin geleceği merak konusu! Galatasaray'da kalacak mı?

29 yaşındaki forvet 2019 kışında 13 milyon Euro gibi astronomik bir bonservis bedeliyle 'dan 'a transfer olmuştu.

Son dakika spor haberi: Mbaye Diagne'nin geleceği merak konusu! Galatasaray'da kalacak mı?

Senegalli forvet, sarı kırmızılı formayla toplamda 39 maça çıktı ve 22 gol attı.

Son dakika spor haberi: Mbaye Diagne'nin geleceği merak konusu! Galatasaray'da kalacak mı?

TAKIMDA KALABİLİR!

'nin haberine göre sarı-kırmızılılar, hem maaş yükünden kurtulmak hem de gelir elde etmek için Diagne'yi bonservisiyle göndermeyi planlıyor. Ancak istenilen teklif gelmediği takdirde ise tecrübeli golcü takımda kalacak ve sarı-kırmızılılarla 3. sezonuna çıkacak.

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