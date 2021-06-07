Son dakika spor haberi: Mbaye Diagne'nin geleceği merak konusu! Galatasaray'da kalacak mı?
Galatasaray'da Mbaye Diagne istenmeyen adam ilan edildi. 2019 kışında 13 milyon Euro gibi astronomik bir rakama Kasımpaşa'dan Galatasaray'a gelen yıldız oyuncu, bir türlü beklenen seviyeye çıkamadı. Senegalli forvet, geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekiplerinden West Bromwich'te geçirdi. Oradaki sözleşmesi biten ve sarı kırmızılı takıma geri dönen oyuncunun geleceği merak konusu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray'da yeni sezon öncesi başkan ve teknik direktör konusunda belirsizlik sürerken, takımdan ayrılacak ve takımda kalacak futbolcularla ilgili de bekleyiş sürüyor.
Sarı kırmızılılarda kiralık sözleşmesi biten ve mukavelesi sona eren oyuncular kadrodan önemli bir kan kaybına yol açtı. Tüm bunlar haricinde Galatasaray'ın da elden çıkartmak istediği oyuncular var.
Sarı-kırmızılılarda takımdan gönderilmesi planlanan isimlerin başında ise Mbaye Diagne geliyor. Galatasaray yönetimi, geçen sezon Premier Lig ekibi West Bromwich'e kiraladığı Senegalli golcüyü yeni sezonda kadroda düşünmüyor.
29 yaşındaki forvet 2019 kışında 13 milyon Euro gibi astronomik bir bonservis bedeliyle Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.
Senegalli forvet, sarı kırmızılı formayla toplamda 39 maça çıktı ve 22 gol attı.
TAKIMDA KALABİLİR!
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre sarı-kırmızılılar, hem maaş yükünden kurtulmak hem de gelir elde etmek için Diagne'yi bonservisiyle göndermeyi planlıyor. Ancak istenilen teklif gelmediği takdirde ise tecrübeli golcü takımda kalacak ve sarı-kırmızılılarla 3. sezonuna çıkacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig