TAKIMDA KALABİLİR!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre sarı-kırmızılılar, hem maaş yükünden kurtulmak hem de gelir elde etmek için Diagne'yi bonservisiyle göndermeyi planlıyor. Ancak istenilen teklif gelmediği takdirde ise tecrübeli golcü takımda kalacak ve sarı-kırmızılılarla 3. sezonuna çıkacak.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ