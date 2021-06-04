04 Haziran 2021, Cuma
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Bu 10 numara Türk; onu söyleyeyim" ifadesinin ardından Metin Öztürk'ün prensipte anlaştığı ismin, daha önce Galatasaray'da forma giymekle ilgili sıcak mesajlar veren Hakan Çalhanoğlu olduğu öğrenildi. Öztürk, "Biz hocamıza karışmayız. Ona sorarız, istiyorsa 2 günde hallederiz" sözleri Hakan beklentilerini daha da yükseltti.
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Metin Öztürk'ten Hakan Çalhanoğlu göndermesi!
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da gözler 19 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimine çevrilirken adaylardan Metin Öztürk'ün, "Düşündüğümüz 10 numara Türk" demesinin ardından akıllara Hakan Çalhanoğlu geldi. Öztürk, ayrıca hocamız isterse 2 günde hallederiz ifadelerinde bulundu. (GS spor haberleri)
Galatasaray'ın 19 Haziran'daki seçimi için geri sayım sürerken başkan adayı Metin Öztürk'ten iddialı bir açıklama yaptı. Fotomaç'ın haberine göre Öztürk, "10 numara transferi yapacak mısınız" sorusu üzerine, "Düşündüğümüz 10 numara var. Hocamızla paylaşacağız. İsterse de kampa yetiştireceğiz. O tüm Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir transfer olacak" dedi.
Bu 10 numara Türk; onu söyleyeyim" ifadesinin ardından Metin Öztürk'ün prensipte anlaştığı ismin, daha önce Galatasaray'da forma giymekle ilgili sıcak mesajlar veren Hakan Çalhanoğlu olduğu öğrenildi. Öztürk, "Biz hocamıza karışmayız. Ona sorarız, istiyorsa 2 günde hallederiz" sözleri Hakan beklentilerini daha da yükseltti.
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