04 Haziran 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Metin Öztürk'ten Hakan Çalhanoğlu göndermesi!

Cimbom'da Hakan heyecanı! 2 günde hallederiz
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.06.2021

Son dakika transfer haberi: 'da gözler 19 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimine çevrilirken adaylardan 'ün, "Düşündüğümüz 10 numara Türk" demesinin ardından akıllara geldi. Öztürk, ayrıca hocamız isterse 2 günde hallederiz ifadelerinde bulundu. ( haberleri)

'ın 19 Haziran'daki seçimi için geri sayım sürerken başkan adayı 'ten iddialı bir açıklama yaptı. Fotomaç'ın haberine göre Öztürk, "10 numara transferi yapacak mısınız" sorusu üzerine, "Düşündüğümüz 10 numara var. Hocamızla paylaşacağız. İsterse de kampa yetiştireceğiz. O tüm 'yi ayağa kaldıracak bir transfer olacak" dedi.

Bu 10 numara Türk; onu söyleyeyim" ifadesinin ardından Metin Öztürk'ün prensipte anlaştığı ismin, daha önce Galatasaray'da forma giymekle ilgili sıcak mesajlar veren olduğu öğrenildi. Öztürk, "Biz hocamıza karışmayız. Ona sorarız, istiyorsa 2 günde hallederiz" sözleri Hakan beklentilerini daha da yükseltti.
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