07 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray yönetiminden Christian Luyindama kararı! Yeni sözleşme...

Galatasaray'da seçim sürecine girilirken transferler konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar öncelikle iç transfere yönelirken, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Christian Luyindama hakkında ise kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray yönetiminden Christian Luyindama kararı! Yeni sözleşme...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

'ın Club Brugge'dan 8 milyon Euro (3 milyon Euro kiralık, 5 milyon Euro bonservis) bedelle kadrosuna kattığı 'nın sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray yönetiminden Christian Luyindama kararı! Yeni sözleşme...

Cimbom'da bu sezon uzun süreli bir sakatlık geçiren ve döndüğünde ise yaptığı kritik hatalarla takımının puan kaybı yaşamasına sebep olan Demokratik Kongolu stoper konusunda karar verildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray yönetiminden Christian Luyindama kararı! Yeni sözleşme...

SÖZLEŞME KARARI YENİ YÖNETİMDE!

27 yaşındaki yıldızın sözleşmesini 2 yıl daha uzatmayı planlayan sarı-kırmızılılar, bu sayede transferde elini güçlendirmiş olacak.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray yönetiminden Christian Luyindama kararı! Yeni sözleşme...

Fakat yönetim seçim sürecinde resmi bir adım atmayacak ve kararı yeni yönetime bırakacak.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray yönetiminden Christian Luyindama kararı! Yeni sözleşme...

RUSYA'DAN TALİP VAR

27 yaşındaki stopere Spartak Moskova'nın talip olduğu belirtilirken, Rus ekibinin 5-6 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray yönetiminden Christian Luyindama kararı! Yeni sözleşme...

Luyindama geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkarken; 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 2022'de sözleşmesi bitecek yıldızın güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro olarak gözüküyor.

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