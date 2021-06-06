Son dakika transfer haberleri: Galatasaray yönetiminden Christian Luyindama kararı! Yeni sözleşme...
Galatasaray'da seçim sürecine girilirken transferler konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar öncelikle iç transfere yönelirken, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Christian Luyindama hakkında ise kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın Club Brugge'dan 8 milyon Euro (3 milyon Euro kiralık, 5 milyon Euro bonservis) bedelle kadrosuna kattığı Christian Luyindama'nın sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.
Cimbom'da bu sezon uzun süreli bir sakatlık geçiren ve döndüğünde ise yaptığı kritik hatalarla takımının puan kaybı yaşamasına sebep olan Demokratik Kongolu stoper konusunda karar verildi.
SÖZLEŞME KARARI YENİ YÖNETİMDE!
27 yaşındaki yıldızın sözleşmesini 2 yıl daha uzatmayı planlayan sarı-kırmızılılar, bu sayede transferde elini güçlendirmiş olacak.
Fakat yönetim seçim sürecinde resmi bir adım atmayacak ve kararı yeni yönetime bırakacak.
RUSYA'DAN TALİP VAR
27 yaşındaki stopere Spartak Moskova'nın talip olduğu belirtilirken, Rus ekibinin 5-6 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Luyindama geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkarken; 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 2022'de sözleşmesi bitecek yıldızın güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro olarak gözüküyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig