Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Rumen yıldız...
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Younes Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından boşalan 10 numara bölgesine takviye yapmak isteyen Cimbom, aradığı oyuncuyu buldu. Teknik direktör Fatih Terim'in de listesinde bulunan yıldız oyuncu için temas kurulduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray'da bir yandan seçim süreci yaşanırken diğer yandan da gelecek sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-kırmızılı cephede Belhanda'nıın takımdan ayrılmasının ardından sürpriz bir isim ön plana çıktı…
Fatih Terim'in bıraktığı listede 10 numara adaylarından birisinin de Nicolae Stanciu olduğu ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre; yönetimin de bu oyuncu için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.
2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Sarı-kırmızılı kurmayların Stanciu için hem kendisiyle hem de kulübü Slavia Prag ile temasa geçtiği gelen haberler arasında.
FORTOUNIS'TEN VAZGEÇİLMEDİ
Kulübe yakın kaynaklar Galatasaraylı kurmayların hem Yunan oyuncu Fortounis hem de Stanciu için eş zamanlı çaba sarfettiğini belirtiyorlar.
28 yaşında ve 1.68 boyunda olan Stanciu 44 kez giydiği Romanya Milli Takım forması ile 10 kez fileleri havalandırmayı başardı. Stanciu, 10 numara dışında merkez orta sahada da görev yapabiliyor.
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