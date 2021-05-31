31 Mayıs 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Rumen yıldız...

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Younes Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından boşalan 10 numara bölgesine takviye yapmak isteyen Cimbom, aradığı oyuncuyu buldu. Teknik direktör Fatih Terim'in de listesinde bulunan yıldız oyuncu için temas kurulduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Rumen yıldız...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.05.2021

'da bir yandan seçim süreci yaşanırken diğer yandan da gelecek sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Rumen yıldız...

Sarı-kırmızılı cephede 'nıın takımdan ayrılmasının ardından sürpriz bir isim ön plana çıktı…

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Rumen yıldız...

'in bıraktığı listede 10 numara adaylarından birisinin de olduğu ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Rumen yıldız...

'in haberine göre; yönetimin de bu oyuncu için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Rumen yıldız...

2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Sarı-kırmızılı kurmayların için hem kendisiyle hem de kulübü ile temasa geçtiği gelen haberler arasında.

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Rumen yıldız...

kulübü ile 2023 haziranına kadar sözleşmesi bulunan 10 numaranın güncel piyasa değerinin 6 milyon Euro civarında olduğu ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Rumen yıldız...

FORTOUNIS'TEN VAZGEÇİLMEDİ
Kulübe yakın kaynaklar Galatasaraylı kurmayların hem Yunan oyuncu Fortounis hem de için eş zamanlı çaba sarfettiğini belirtiyorlar.

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Rumen yıldız...

28 yaşında ve 1.68 boyunda olan 44 kez giydiği forması ile 10 kez fileleri havalandırmayı başardı. Stanciu, 10 numara dışında merkez orta sahada da görev yapabiliyor.

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