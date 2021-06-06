07 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Halil Akbunar teklifi ortaya çıktı!
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın, İzmir ekibi Göztepe'de göstermiş olduğu performansla göz dolduran Halil Akbunar için yapacak olduğu transfer teklifi ortaya çıktı. (GS spor haberleri)
Geçtiğimiz sezon Göztepe'nin parlayan isimlerinden olan Halil Akbunar için Galatasaray'ın belirlediği teklif ortaya çıktı. Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki milli futbolcu için 15 milyon TL'yi gözden çıkardı. Halil'in İzmir ekibiyle olan kontratının 30 Haziran 2022'de kontratı bitecek olması avantajını kullanmak isteyen Galatasaray kulübü, bu transfer 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil arasında bitirmek istiyor. Halil geçen sezon Süper Lig'de 40, kupada 2 maçta boy gösterdi. 10 gol atıp, 14 asist yaparak takımının gol yükünü sırtlamayı başardı.
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