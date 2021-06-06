07 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Halil Akbunar teklifi ortaya çıktı!

G.Saray'ın Halil teklifi ortaya çıktı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

Son dakika transfer haberi: 'ın, ekibi 'de göstermiş olduğu performansla göz dolduran için yapacak olduğu transfer teklifi ortaya çıktı. ( haberleri)

Geçtiğimiz sezon 'nin parlayan isimlerinden olan için 'ın belirlediği teklif ortaya çıktı. Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki milli futbolcu için 15 milyon TL'yi gözden çıkardı. Halil'in ekibiyle olan kontratının 30 Haziran 2022'de kontratı bitecek olması avantajını kullanmak isteyen Galatasaray kulübü, bu transfer 2. Başkan ve Göztepe Başkanı arasında bitirmek istiyor. Halil geçen sezon 'de 40, kupada 2 maçta boy gösterdi. 10 gol atıp, 14 asist yaparak takımının gol yükünü sırtlamayı başardı.
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