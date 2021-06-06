07 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Sofiane Feghouli'den flaş karar! Menajerine...

Feghouli'den flaş karar! Menajerine...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

Son dakika transfer haberi: 'da 'nın ayrılığının ardından yalnız kalan , menajerine takımdan ayrılmak istediğini ilettiği iddia edildi. ( haberleri)

'nın ayrılığı sonrası mutsuz olan 'nin menajerine talimat verdiği ve takım aradığı öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre , 'da önce yönetimle ardından teknik heyetle sorun yaşamış ve istikrarsız performansıyla eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Aldığı yıllık 3.85 milyon euro'luk net maaşı da göze batan Cezayirli yıldız, 'yı 4-1 yendikleri milli maçta 2 gol attı.
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