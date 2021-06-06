07 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Sofiane Feghouli'den flaş karar! Menajerine...
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Belhanda'nın ayrılığının ardından yalnız kalan Sofiane Feghouli, menajerine takımdan ayrılmak istediğini ilettiği iddia edildi. (GS spor haberleri)
Belhanda'nın ayrılığı sonrası mutsuz olan Sofiane Feghouli'nin menajerine talimat verdiği ve takım aradığı öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre Soso, Galatasaray'da önce yönetimle ardından teknik heyetle sorun yaşamış ve istikrarsız performansıyla eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Aldığı yıllık 3.85 milyon euro'luk net maaşı da göze batan Cezayirli yıldız, Moritanya'yı 4-1 yendikleri milli maçta 2 gol attı.
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