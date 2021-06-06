MAAŞI 1.2 MİLYON

Cimbom'un Betis'e 500 bin euro kiralama bedeli ödeyeceği öğrenildi. Moreno da 1.2 milyon euro kazanacak. Futbolcunun satın alma opsiyonu için belirlenen fiyat ise 4 ila 5 milyon euro civarında.

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