07 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Alex Moreno transferini bitirdi! İşte sözleşme şartları...

Son dakika transfer haberi: Gelecek sezon alternatifi bol bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da sol bek için flaş bir aday ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların, İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen 27 yaşındaki Alex Moreno'nun transferini bitirdiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Alex Moreno transferini bitirdi! İşte sözleşme şartları...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

Marcelo Saracchi ve ile yolları ayıran , sol bek arayışlarına başlamıştı. Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, 'nın takımında forma giyen 27 yaşındaki Alex 'nun işini bitirdi. İspanyol futbolcuyla el sıkışan Cimbom, kulübü de ikna etti.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Alex Moreno transferini bitirdi! İşte sözleşme şartları...

Ağustos 2019'da 'dan 'e 7 milyon euro karşılığında transfer olan , 2024'e kadar sözleşme imzalamıştı. Sarı-kırmızılı idareciler, Betis ile satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda anlaşmaya vardı. Moreno, önümüzdeki sezon parçalı formayı giyecek.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Alex Moreno transferini bitirdi! İşte sözleşme şartları...

BARÇA ALTYAPISI GÖRDÜ
'nun önümüzdeki hafta içinde 'a gelerek seçim öncesi sarı-kırmızılılara imza atması bekleniyor. Kariyerine 'da başlayan Moreno, 2011'de altyapısına transfer oldu. Sırasıyla , , ve formaları giyen Moreno, 2016'da geri döndüğü Vallecano'dan 'e transfer oldu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Alex Moreno transferini bitirdi! İşte sözleşme şartları...

Geçen sezona fırtına gibi giren ve ilk 13 maçta forma giyen , yaşadığı sakatlık ve koronavirüs hastalığı nedeniyle sahalardan bir süre uzak kaldı. Toplamda 25 maça çıkarken 2 asist yaptı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Alex Moreno transferini bitirdi! İşte sözleşme şartları...

MAAŞI 1.2 MİLYON
Cimbom'un 'e 500 bin euro kiralama bedeli ödeyeceği öğrenildi. da 1.2 milyon euro kazanacak. Futbolcunun satın alma opsiyonu için belirlenen fiyat ise 4 ila 5 milyon euro civarında.

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