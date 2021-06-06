Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Alex Moreno transferini bitirdi! İşte sözleşme şartları...
Son dakika transfer haberi: Gelecek sezon alternatifi bol bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da sol bek için flaş bir aday ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların, İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen 27 yaşındaki Alex Moreno'nun transferini bitirdiği öğrenildi.
Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir ile yolları ayıran Galatasaray, sol bek arayışlarına başlamıştı. Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen 27 yaşındaki Alex Moreno'nun işini bitirdi. İspanyol futbolcuyla el sıkışan Cimbom, kulübü de ikna etti.
BARÇA ALTYAPISI GÖRDÜ
Moreno'nun önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelerek seçim öncesi sarı-kırmızılılara imza atması bekleniyor. Kariyerine Vilafranca'da başlayan Moreno, 2011'de Barcelona altyapısına transfer oldu. Sırasıyla Llagostera, Mallorca, Vallecano ve Elche formaları giyen Moreno, 2016'da geri döndüğü Vallecano'dan Betis'e transfer oldu.
Geçen sezona fırtına gibi giren ve ilk 13 maçta forma giyen Moreno, yaşadığı sakatlık ve koronavirüs hastalığı nedeniyle sahalardan bir süre uzak kaldı. Toplamda 25 maça çıkarken 2 asist yaptı.
MAAŞI 1.2 MİLYON
Cimbom'un Betis'e 500 bin euro kiralama bedeli ödeyeceği öğrenildi. Moreno da 1.2 milyon euro kazanacak. Futbolcunun satın alma opsiyonu için belirlenen fiyat ise 4 ila 5 milyon euro civarında.
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