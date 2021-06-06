07 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Yiğithan Kır atağı!

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gelecek vaat eden futbolcular üzerinde de duruluyor. Yaklaşık 10 senedir sarı kırmızılıların kalesini koruyan Fernando Muslera'nın arkasına genç ve potansiyeli yüksek bir yerli takviyesi yapmak isteyen Cimbom, aradığı ismi TFF 1. Lig'de buldu. Aslan, Balıkesirspor'un 19 yaşındaki file bekçisi Yiğithan Kır için devreye girdi. Bal-Kes'in sportif direktörü transfer açıklamasında bulundu ve Galatasaray iddialarına yanıt verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Yiğithan Kır atağı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 Giriş Tarihi: 06.06.2021

Kaleci mevkisine genç ve potansiyeli yüksek bir transfer yapmayı amaçlayan devi aradığı ismi 1. Lig'de buldu. Sarı-kırmızılılar, Bal-Kes'in 19 yaşındaki kalecisi için harekete geçti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Yiğithan Kır atağı!

Sportif Direktörü , "'den ilgilenen kulüpler var. Menajerler vasıtasıyla ulaşılıyor. Bir menajer adına genç oyuncu ile iletişime geçmiş. Ancak henüz kulübe gelen bir resmi teklif yok. Geldiği zaman gerekli değerlendirmeleri yapar ve oyuncuya yardımcı oluruz" dedi. için henüz bir bonservis bedeli belirlemediklerini aktaran Tartar, teklif olduğunda yönetim olarak değerlendireceklerini vurguladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Yiğithan Kır atağı!

YİĞİTHAN KIR KİMDİR?
19 yaşındaki , 28 Ağustos 2001 tarihinde 'da doğdu. Futbola altyapısında başlayan Kır, takımında forma giydikten sonra 7 Ocak 2020 yılında 'a yükseldi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Yiğithan Kır atağı!

Kaleci mevkisinde forma giyen genç eldiven, geçtiğimiz sezon . Lig'de 3 maçta forma giydi ve 8 gol yedi. 'ın ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

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