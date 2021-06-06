Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Yiğithan Kır atağı!
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gelecek vaat eden futbolcular üzerinde de duruluyor. Yaklaşık 10 senedir sarı kırmızılıların kalesini koruyan Fernando Muslera'nın arkasına genç ve potansiyeli yüksek bir yerli takviyesi yapmak isteyen Cimbom, aradığı ismi TFF 1. Lig'de buldu. Aslan, Balıkesirspor'un 19 yaşındaki file bekçisi Yiğithan Kır için devreye girdi. Bal-Kes'in sportif direktörü transfer açıklamasında bulundu ve Galatasaray iddialarına yanıt verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Kaleci mevkisine genç ve potansiyeli yüksek bir transfer yapmayı amaçlayan Süper Lig devi Galatasaray aradığı ismi 1. Lig'de buldu. Sarı-kırmızılılar, Bal-Kes'in 19 yaşındaki kalecisi Yiğithan Kır için harekete geçti.
Balıkesirspor Sportif Direktörü Eren Tartar, "Süper Lig'den ilgilenen kulüpler var. Menajerler vasıtasıyla ulaşılıyor. Bir menajer Galatasaray adına genç oyuncu ile iletişime geçmiş. Ancak henüz kulübe gelen bir resmi teklif yok. Geldiği zaman gerekli değerlendirmeleri yapar ve oyuncuya yardımcı oluruz" dedi. Yiğithan Kır için henüz bir bonservis bedeli belirlemediklerini aktaran Tartar, teklif olduğunda yönetim olarak değerlendireceklerini vurguladı.
YİĞİTHAN KIR KİMDİR?
19 yaşındaki Yiğithan Kır, 28 Ağustos 2001 tarihinde Bursa'da doğdu. Futbola Balıkesirspor altyapısında başlayan Kır, U19 takımında forma giydikten sonra 7 Ocak 2020 yılında A Takım'a yükseldi.
Kaleci mevkisinde forma giyen genç eldiven, geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de 3 maçta forma giydi ve 8 gol yedi. Yiğithan Kır'ın Balıkesirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.
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