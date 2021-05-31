LINCOLN

Galatasaray dahil olmak üzere Yunan ekipleri Olympiakos ve AEK, Santa Clara'da forma giyen Lincoln'ün (Lincoln Henrique Oliveira dos Santos) durumunu sordu. Lincoln'ün bonservisinin yüzde 20'sinin Gremio'da olduğu ve satılması halinde Brezilya ekibinin de pay alacağı kaydedildi. Lincoln bir dönem Çaykur Rizespor'da da kiralık olarak forma giydi.

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