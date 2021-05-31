31 Mayıs 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Kiril Despodov, Sörloth, Samaris... | Gs haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de averaj ile şampiyonluğu kaçıran Galatasaray, gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Aslan'da, gündeme gelen isimler arasında Kiril Despodov, Sörloth, Samaris gibi futbolcular yer aldı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve o listedeki futbolcular hakkında bilgiler...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Kiril Despodov, Sörloth, Samaris... | Gs haberleri
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 Giriş Tarihi: 31.05.2021

2020-2021 sezonunu 'ın ardından 2. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon transfer harekatını sessiz sedasız sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Kiril Despodov, Sörloth, Samaris... | Gs haberleri

Galatasaray, alternatif kaleci arayışlarını sürdürürken gündeme TFF 1. Lig'den bir isim geldi. Ajansspor'un haberine göre Galatasaray Yiğithan Kır ile ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Kiril Despodov, Sörloth, Samaris... | Gs haberleri

HALİL DERVİŞOĞLU

son dönemde sergilediği performansla parmak ısırttı. Galatasaray, ile görüşmelerini sürdürüyor. Ancak ve 'de oyuncu için devreye girdi. Halil'e Galatasaray'ın ezeli rakibinden 'Bizden haber bekle...' telefonu gitti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Kiril Despodov, Sörloth, Samaris... | Gs haberleri

CHEIKHOU KOUYATE

Galatasaray'ın uzun süredir ilgi duyduğu Kouyate'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre Sarı kırmızılı ekip, hem oyuncu hem takım ile görüşüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Kiril Despodov, Sörloth, Samaris... | Gs haberleri

AHMED MUSA

Transfer dönemlerinde ekiplerinin gündemine sık sık gelen Ahmed Musa için Galatasaray yeniden talip oldu. Sarı kırmızılı ekip, Ahmed Musa için teklifini iletti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Kiril Despodov, Sörloth, Samaris... | Gs haberleri

KIRIL DESPODOV

Galatasaray, daha önce de ilgilendiği 'u yeniden gündemine aldı. Oyuncu için görüşmeler sürüyor...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Kiril Despodov, Sörloth, Samaris... | Gs haberleri

TARIK MUHAMEROVIC

Galatasaray'ın, Wolfsberger 2 takımında oynayan ve takımdan ayrılmaya hazırlanan Tarik Muhamerovic'in transferinde mutlu sona ulaşmak üzere olduğu belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Kiril Despodov, Sörloth, Samaris... | Gs haberleri

LINCOLN

Galatasaray dahil olmak üzere Yunan ekipleri Olympiakos ve AEK, Santa Clara'da forma giyen Lincoln'ün (Lincoln Henrique Oliveira dos Santos) durumunu sordu. Lincoln'ün bonservisinin yüzde 20'sinin Gremio'da olduğu ve satılması halinde Brezilya ekibinin de pay alacağı kaydedildi. Lincoln bir dönem Çaykur Rizespor'da da kiralık olarak forma giydi.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Kiril Despodov, Sörloth, Samaris... | Gs haberleri

PAULINHO

Galatasaray, karantina kısıtlamaları nedeniyle ülkesi Brezilya'dan Çin'e dönemeyen Paulinho ile ilgileniyor. Yıldız isim, Guangzhou Evergrande ile sözleşmesini feshetmek istiyor. Bonservisini alması halinde oyuncu ile temaslar sıkılaştırılacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Kiril Despodov, Sörloth, Samaris... | Gs haberleri

ANDREAS SAMARIS

Portekiz ekiplerinden Benfica ile yol ayrımına gelen Andreas 'te son dakika gelişmesi yaşanıyor. Galatasaray, yıllık 1.2 milyon euro kazanan oyuncuyu kadroya katmak istiyor. Ancak Samaris daha iyi teklife rağmen Benfica'da kalmak istediğini belirtti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Kiril Despodov, Sörloth, Samaris... | Gs haberleri

ALEXANDER SÖRLOTH

için ekipleri yarış halinde. Hürriyet'te yer alan habere göre, Galatasaray da Norveçli yıldıza talip oldu. Sarı kırmızılılar, Sörloth için bütçeyi sarsmayacak bir kiralama bedeli de ödeyebilir.

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