Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Kiril Despodov, Sörloth, Samaris... | Gs haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de averaj ile şampiyonluğu kaçıran Galatasaray, gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Aslan'da, gündeme gelen isimler arasında Kiril Despodov, Sörloth, Samaris gibi futbolcular yer aldı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve o listedeki futbolcular hakkında bilgiler...
2020-2021 sezonunu Beşiktaş'ın ardından 2. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon transfer harekatını sessiz sedasız sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.
Galatasaray, alternatif kaleci arayışlarını sürdürürken gündeme TFF 1. Lig'den bir isim geldi. Ajansspor'un haberine göre Galatasaray Yiğithan Kır ile ilgileniyor.
HALİL DERVİŞOĞLU
Halil Dervişoğlu son dönemde sergilediği performansla parmak ısırttı. Galatasaray, Brentford ile görüşmelerini sürdürüyor. Ancak Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oyuncu için devreye girdi. Halil'e Galatasaray'ın ezeli rakibinden 'Bizden haber bekle...' telefonu gitti.
CHEIKHOU KOUYATE
Galatasaray'ın uzun süredir ilgi duyduğu Kouyate'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre Sarı kırmızılı ekip, hem oyuncu hem takım ile görüşüyor.
AHMED MUSA
Transfer dönemlerinde Süper Lig ekiplerinin gündemine sık sık gelen Ahmed Musa için Galatasaray yeniden talip oldu. Sarı kırmızılı ekip, Ahmed Musa için teklifini iletti.
KIRIL DESPODOV
Galatasaray, daha önce de ilgilendiği Kiril Despodov'u yeniden gündemine aldı. Oyuncu için görüşmeler sürüyor...
TARIK MUHAMEROVIC
Galatasaray'ın, Wolfsberger 2 takımında oynayan ve takımdan ayrılmaya hazırlanan Tarik Muhamerovic'in transferinde mutlu sona ulaşmak üzere olduğu belirtildi.
LINCOLN
Galatasaray dahil olmak üzere Yunan ekipleri Olympiakos ve AEK, Santa Clara'da forma giyen Lincoln'ün (Lincoln Henrique Oliveira dos Santos) durumunu sordu. Lincoln'ün bonservisinin yüzde 20'sinin Gremio'da olduğu ve satılması halinde Brezilya ekibinin de pay alacağı kaydedildi. Lincoln bir dönem Çaykur Rizespor'da da kiralık olarak forma giydi.
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PAULINHO
Galatasaray, karantina kısıtlamaları nedeniyle ülkesi Brezilya'dan Çin'e dönemeyen Paulinho ile ilgileniyor. Yıldız isim, Guangzhou Evergrande ile sözleşmesini feshetmek istiyor. Bonservisini alması halinde oyuncu ile temaslar sıkılaştırılacak.
ANDREAS SAMARIS
Portekiz ekiplerinden Benfica ile yol ayrımına gelen Andreas Samaris'te son dakika gelişmesi yaşanıyor. Galatasaray, yıllık 1.2 milyon euro kazanan oyuncuyu kadroya katmak istiyor. Ancak Samaris daha iyi teklife rağmen Benfica'da kalmak istediğini belirtti.
ALEXANDER SÖRLOTH
Sörloth için Süper Lig ekipleri yarış halinde. Hürriyet'te yer alan habere göre, Galatasaray da Norveçli yıldıza talip oldu. Sarı kırmızılılar, Sörloth için bütçeyi sarsmayacak bir kiralama bedeli de ödeyebilir.
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