31 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda flaş ayrılık!
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda, menajer Nihan Güneyligil'in görevini bıraktığı duyuruldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kendisine bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda menajer Nihan Güneyligil'in görevini bıraktığı duyuruldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, voleybol kariyerini sonlandırdıktan sonra 4 sezondur Galatasaray Kadın Takımı'nın menajerliğini üstlenen Güneyligil'in görevinden ayrıldığı belirtilerek, "Kendisine bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." denildi.
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