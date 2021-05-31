31 Mayıs 2021, Pazartesi

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Son dakika spor haberi: Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda flaş ayrılık!

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda flaş ayrılık!
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Giriş Tarihi: 31.05.2021

'nda, menajer Güneyligil'in görevini bıraktığı duyuruldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kendisine bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'nda menajer Güneyligil'in görevini bıraktığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, voleybol kariyerini sonlandırdıktan sonra 4 sezondur 'nın menajerliğini üstlenen Güneyligil'in görevinden ayrıldığı belirtilerek, "Kendisine bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." denildi.

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