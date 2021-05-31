Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda, menajer Nihan Güneyligil'in görevini bıraktığı duyuruldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kendisine bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda menajer Nihan Güneyligil'in görevini bıraktığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, voleybol kariyerini sonlandırdıktan sonra 4 sezondur Galatasaray Kadın Takımı'nın menajerliğini üstlenen Güneyligil'in görevinden ayrıldığı belirtilerek, "Kendisine bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." denildi.

DİĞER

DİĞER SPORLAR HABERLERİ