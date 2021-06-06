Galatasaray Manchester City'den ayrılan 36 yaşındaki Fernandinho için harekete geçti. City ile yollarını ayıran Brezilyalı oyuncuyla kurulan ilk temastan olumlu yanıt alındı. Kariyerine en az 2 yıl daha devam etmek isteyen Fernandinho City'deki performansıyla herkesi büyülemişti. Bonservisinın elinde olması G.Saray'ın orta sahadaki bütün sorunlarını çözecek olması nedeniyle Sarı-Kırmızılılar Fernandinho'yu çok istiyor. Brezilyalı yıldız da bu teklife sıcak bakıyor.