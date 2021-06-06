07 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Transferde Fernandinho sürprizi! Brezilyalı oyuncu adım adım Galatasaray'a...

Galatasaray'da yeni sezon öncesi büyük beklentiler var. Gelecek yıla şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan sarı kırmızılılar, yıldızlarla dolu bir kadro kurmak istiyor. Özellikle orta sahaya önemli hamleler yapmak isteyen Cimbom, Manchester City ile yollarını ayıran Fernandinho'yu gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Transferde Fernandinho sürprizi! Brezilyalı oyuncu adım adım Galatasaray'a...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

'den ayrılan 36 yaşındaki için harekete geçti. ile yollarını ayıran oyuncuyla kurulan ilk temastan olumlu yanıt alındı. Kariyerine en az 2 yıl daha devam etmek isteyen Fernandinho City'deki performansıyla herkesi büyülemişti. Bonservisinın elinde olması G.Saray'ın orta sahadaki bütün sorunlarını çözecek olması nedeniyle Sarı-Kırmızılılar Fernandinho'yu çok istiyor. Brezilyalı yıldız da bu teklife sıcak bakıyor.

Son dakika spor haberi: Transferde Fernandinho sürprizi! Brezilyalı oyuncu adım adım Galatasaray'a...

ÖN SÖZLEŞME YAPILACAK

Kongre olmasına rağmen 'da yeni sezon planlamasına devam eden yönetim ile bir ön sözleşme yapıp yeni gelecek yönetime bırakmayı planlıyor. 'in haberine göre ve hakkında Fernando'dan bilgi alan Fernandinho'nun kulübün teklifini bu nedenle ilk sıraya aldığı belirtildi. G.Saray yıldıza bonservis ödemeyecek.

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