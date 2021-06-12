Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Henry Onyekuru kararı! Opsiyonu bitti ama...

Galatasaray'da son 3 sezondur büyük bir kiralalık sarmalına dönüşen Henry Onyekuru konusu yine netlik kazanmadı. Geride kalan sezonun ortasında Monaco'dan yine kiralanan fakat bu defa 4 milyon 350 bin Euro'luk satın alma maddesi de sözleşmesine eklenen Nijeryalı futbolcunun opsiyonu kullanılmadı.