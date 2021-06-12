Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Henry Onyekuru kararı! Opsiyonu bitti ama...
Spor Toto Süper Lig'i 2. bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerden katılacak Galatasaray, transferde ise Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı kadrosuna katarak güçlendirdi. Sarı-kırmızılı takım 11 Haziran'da 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu sona eren Henry Onyekuru ile ilgili de kararını vedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da son 3 sezondur büyük bir kiralalık sarmalına dönüşen Henry Onyekuru konusu yine netlik kazanmadı. Geride kalan sezonun ortasında Monaco'dan yine kiralanan fakat bu defa 4 milyon 350 bin Euro'luk satın alma maddesi de sözleşmesine eklenen Nijeryalı futbolcunun opsiyonu kullanılmadı.
Bu bedelle yıldız oyuncunun bonservisinin alınması için son tarih 11 Haziran'dı ancak işlem gerçekleşmedi.
HANEDAR'A DİREKTİF VERİLDİ
Transfer operasyonları ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve idari menajer Şükrü Hanedar önderliğinde devam ederken Albayrak, yaklaşık 40 milyon Lira'yı bulan Onyekuru'nun satın alma opsiyonunu yeni gelecek yönetimin onayı olmadan gerçekleştiremeyeceklerini ifade etti.
Ajansspor'un haberine göre; bu doğrultuda Şükrü Hanedar'a direktif verilirken Monaco'dan da 15 gün süre istendi.
14 MAÇ 5 GOL
Henry Onyekuru son sezonda beklentilerin altında bir performans gösterse de forma giydiği 14 Süper Lig maçında 5 gol kaydetti.
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